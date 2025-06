Terza proroga illegale per TikTok, nessuno contesta Trump

Donald Trump prorogherà nuovamente la scadenza entro la quale ByteDance dovrà vendere TikTok, come anticipato all’inizio del mese. Nelle prossime ore firmerà il terzo ordine esecutivo illegale, ma nessuno ha il coraggio di contestare il Presidente. Le aziende statunitensi che permettono l’accesso al social network rischiano ancora pesanti sanzioni.

Tre ordini esecutivi illegali

La legge approvata l’anno scorso dal Congresso (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) imponeva la vendita di TikTok entro il 19 gennaio 2025, in quanto il social network rappresenterebbe un pericolo per la sicurezza nazionale. Donald Trump aveva in precedenza dichiarato che un eventuale ban darebbe più potere a Facebook. Durante la sua campagna elettorale ha sfruttato TikTok per racimolare voti tra i giovani. Ciò spiega perché vuole mantenere online la piattaforma cinese.

Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha confermato la nuova proroga:

Il Presidente Trump firmerà un ulteriore ordine esecutivo questa settimana per mantenere TikTok attivo e funzionante. Come ha già affermato più volte, il Presidente Trump non vuole che TikTok venga oscurato. Questa estensione durerà 90 giorni, durante i quali l’amministrazione si impegnerà a garantire la chiusura dell’accordo, in modo che il popolo americano possa continuare a utilizzare TikTok con la certezza che i propri dati siano al sicuro e protetti.

Queste promesse sono state già fatte altre due volte, quando Trump ha firmato gli ordini esecutivi del 20 gennaio e del 4 aprile. Nonostante il possibile accordo di inizio aprile, la vendita non è avvenuta. Nel frattempo è iniziata anche una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina con l’applicazione di dazi reciproci.

Trump ha nuovamente dichiarato che l’accordo è vicino. Per la terza volta firmerà quindi un ordine esecutivo illegale. Il Presidente non può scavalcare una legge approvata dal Congresso. Solo con un’altra legge è possibile modificare la scadenza per la vendita di TikTok. Ovviamente quasi nessuno ha il coraggio di contestare Trump, a parte alcuni politici democratici (minoranza al Congresso).

Il Dipartimento di Giustizia ha garantito che non applicherà la sanzione prevista dalla legge. Apple e Google possono quindi mantenere l’app di TikTok sui rispettivi store, mentre Oracle e Akamai possono fornire l’infrastruttura cloud. Un giudice potrebbe però stabilire l’illegalità degli ordini esecutivi di Trump. Dato che la prescrizione è cinque anni, una futura amministrazione (diversa da quella attuale) potrebbe chiedere il pagamento della multa (fino a 850 miliardi di dollari).