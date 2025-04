Samsung Auto, un alternativa ad Android Auto e Apple CarPlay

Il rollout di One UI 7 avvenuto questa settimana (temporaneamente sospeso a causa di un grave bug e poi ripreso) ha portato con sé diverse novità interessanti, talvolta accessibili in esclusiva dagli utenti di alcuni paesi, come nel caso di Samsung Auto. Manca un annuncio ufficiale, ma come si può intuire già dal nome, può essere descritta come un’alternativa ad Android Auto e ad Apple CarPlay, realizzata internamente dal produttore sudcoreano.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Auto

La prima segnalazione è giunta dalla community di Reddit, più tardi la redazione del sito 9to5Google ne ha dato conferma, pubblicando una serie di immagini, inclusi gli screenshot che abbiamo allegato a questo articolo.

Si tratta di una funzionalità al momento riservata in esclusiva ai dispositivi Galaxy venduti in Cina. Richiede infatti una vettura con tecnologia Baidu CarLife+ oppure ICCOA CarLink, entrambi standard non presenti al di fuori del mercato locale.

Non è dato a sapere se arriverà ufficialmente altrove, né con quali tempistiche. È una piattaforma con interfaccia ottimizzata per l’abitacolo dei veicoli, applicazioni dedicate all’infotainment (navigazione stradale, streaming musicale ecc.) e assistente vocale Bixby.

Tra le caratteristiche emerse c’è quella che permette allo smartphone e all’automobile di scambiare informazioni rapidamente, ad esempio per cercare sul telefono la destinazione da raggiungere visualizzando poi le indicazioni direttamente sul cruscotto. C’è poi Quick Navigation, che Samsung descrive così.

Quando qualcuno ti invia un messaggio che include informazioni sulla posizione, riceverai una notifica sullo schermo della tua auto. Da lì, puoi visualizzare e avviare la navigazione sullo schermo del tuo veicolo.

Come anticipato, non è dato a sapere se Samsung Auto sia una novità destinata al mercato globale oppure pensata solo ed esclusivamente per il territorio cinese. Giungere al rollout in altri paesi non sarà comunque cosa semplice, né immediata: servirebbe la collaborazione attiva da parte degli automaker.