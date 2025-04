VirtualBox 7.1.8: correttivi e miglior supporto per Windows e Linux

Oracle ha rilasciato VirtualBox 7.1.8, l’ultima versione del conosciuto software di virtualizzazione open-source che consente al creazione di ambienti virtuali. Questo aggiornamento, da poco rilasciato, si concentra su correzioni di bug e piccoli perfezionamenti, rendendo l’esperienza utente più fluida e affidabile, sia per i professionisti che gli appassionati che ne fanno uso per i loro esperimenti.

VirtualBox 7.1.8 ottimizza l’esperienza di virtualizzazione

VirtualBox 7.1.7 risolve un importante problema all’orologio delle macchine virtuali, che in rare circostanze poteva andare indietro, causando discrepanze nelle date impostante. L’interfaccia grafica (GUI) è stata inoltre ottimizzata con la correzione di un glitch legato alle immagini del cursore accelerate, garantendo una visualizzazione più fluida. Importanti miglioramenti sono stati apportati anche alla gestione degli stati salvati e ripristinati: il modulo DevVirtioSCSI ripristina adesso correttamente gli stati salvati, mentre è anche stato sistemato un problema con l’adattatore grafico VMSVGA, il quale causava errori senza accelerazione 3D abilitata.

Per chi fa uso del software di virtualizzazione su Linux, l’aggiornamento risolve un fastidioso problema di rilevamento delle schede wireless su distribuzioni moderne, migliorando la connettività di rete per chi utilizza VirtualBox per sviluppo o test. Inoltre, la rimozione di snapshot di macchine virtuali in esecuzione ora elimina correttamente i file .sav, ottimizzando la gestione dello spazio di archiviazione. Viene migliorata la stabilità negli ambienti con XWayland, con cursori non più corrotti quando viene usato l’adattatore VBoxVGA, oltre al supporto iniziale per il kernel 6.14 e patch per RHEL 9.4 e 9.7.

Su Windows VirtualBox 7.1.8 apporta una correzione per la perdita di connettività NAT, mentre sono stati introdotti miglioramenti anche alla riga di comando, nello specifico per quanto riguarda il comando VBoxManage, con una documentazione aggiornata per la configurazione di reti host-only e la risoluzione di un problema legato alle impostazioni di banda del disco. Oltre a ciò, le Guest Additions risolvono errori di installazione del driver del mouse, problemi di integrità durante la disinstallazione e un consumo eccessivo di CPU causato da VBoxTray.

Vengono perfezionati anche i processi di installazione: su Windows, il driver di supporto viene caricato automaticamente, riducendo interventi manuali; su Linux, un errore logico che causava fallimenti nell’installazione è stato corretto.

VirtualBox 7.1.8 è disponibile per il download sul sito ufficiale del progetto, dove è anche possibile consultare il changelog completo. Dopo l’aggiornamento, si consiglia di installare l’ultima versione dell’Extension Pack per sbloccare funzionalità aggiuntive.