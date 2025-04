WhatsApp: riepilogo delle nuove funzionalità

WhatsApp ha annunciato diverse novità nelle ultime settimane, alcune delle quali potrebbero essere sfuggite agli utenti. L’azienda di Menlo Park ha quindi deciso di pubblicare un riepilogo di nuove funzionalità e miglioramenti per chat, chiamate e canali. Ciò permette di testare direttamente le novità durante le conversazioni con amici, familiari e colleghi di lavoro.

Riepilogo delle novità

Il numero maggiore di novità riguarda le chat. Una delle più recenti consente di impostare WhatsApp come app predefinita per messaggi e chiamate su iOS. Questa possibilità, offerta da Apple solo in Europa per rispettare il Digital Markets Act, è stata estesa a tutto il mondo con iOS 18.2.

Queste sono le altre novità per le chat:

Indicatore “Online” nelle chat di gruppo : sotto il nome del gruppo viene indicato quante persone sono online in tempo reale

: sotto il nome del gruppo viene indicato quante persone sono online in tempo reale Notifiche in evidenza nei gruppi : l’impostazione “In evidenza” permette di mostrare solo le notifiche per menzioni, risposte e messaggi dei contatti salvati, invece che quelle per tutti i messaggi

: l’impostazione “In evidenza” permette di mostrare solo le notifiche per menzioni, risposte e messaggi dei contatti salvati, invece che quelle per tutti i messaggi Aggiornamenti sugli eventi : è ora possibile creare un evento nelle conversazioni individuali, indicare “forse” come risposta a un evento, invitare un ospite, aggiungere data e orario di fine per gli eventi più lunghi e fissare l’evento in una chat

: è ora possibile creare un evento nelle conversazioni individuali, indicare “forse” come risposta a un evento, invitare un ospite, aggiungere data e orario di fine per gli eventi più lunghi e fissare l’evento in una chat Reazioni toccabili : invece di aggiungere una nuova reazione è possibile visualizzare le reazioni degli altri utenti e toccare quella da inviare

: invece di aggiungere una nuova reazione è possibile visualizzare le reazioni degli altri utenti e toccare quella da inviare Scansione dei documenti su iPhone: su iOS è possibile effettuare la scansione dei documenti da inviare tramite l’opzione presente nell’area degli allegati

Per le chiamate sono state introdotte tre novità:

Pinch to zoom nelle videochiamate : su iOS è possibile usare le dita per ingrandire il video durante una videochiamata

: su iOS è possibile usare le dita per ingrandire il video durante una videochiamata Aggiungi alla chiamata da una chat : è possibile aggiungere un altro partecipante alla chiamata in corso direttamente da una chat toccando l’icona della chiamata in alto

: è possibile aggiungere un altro partecipante alla chiamata in corso direttamente da una chat toccando l’icona della chiamata in alto Videochiamate più fluide: le videochiamate sono più affidabili e di maggiore qualità, grazie al routing ottimizzato e al rilevamento della larghezza di banda sufficiente per la risoluzione HD

Le ultime tre novità riguardano i canali (scheda Aggiornamenti):