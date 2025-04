Prova gratis LastPass Premium per 30 giorni: perché conviene

Scegliere il password manager giusto non solo ti aiuta a proteggere account e credenziali, ma ti fa anche risparmiare tempo: prova gratis per 30 giorni la soluzione LastPass Premium. Ha in dotazione tutto ciò che serve e molto di più.

LastPass Premium gratis per 30 giorni: inizia ora

È in grado di salvare un numero illimitato di codici d’accesso, oltre alle carte di credito, all’interno di una cassaforte crittografata e sicura. L’utilizzo è consentito su due tipologie di dispositivi in contemporanea, ad esempio da qualsiasi computer (incluso ogni browser eseguito su PC fissi e portatili) e dai dispositivi mobili (inclusi gli smartphone, i tablet e gli smartwatch). Ci sono inoltre sincronizzazione e inserimento automatico durante la compilazione dei moduli, il generatore delle password, la condivisione uno a uno oppure uno a molti (per inviare le credenziali a familiari, amici o contatti fidati) e 1 GB di spazio per il backup dei file sul cloud. Fai un salto sulle pagina del sito ufficiale per scoprire le altre funzionalità del pacchetto.

Di recente, il servizio ha introdotto anche il supporto alle passkey, un metodo di autenticazione sempre più diffuso e ritenuto anche dagli esperti più sicuro rispetto alle password tradizionali. Tutti le più grandi e importante piattaforme online lo stanno implementando o l’hanno già fatto: da Google ad Amazon, fino ad Adobe e Apple, senza dimenticare eBay, Discord, GitHub, Microsoft e molte altre ancora.

Ricapitolando, puoi iniziare subito la prova gratuita di 30 giorni con accesso completo a tutte le funzionalità di LastPass Premium, così da mettere alla prova le caratteristiche di questa soluzione avanzata per la gestione degli account e delle credenziali. Non ci sono obblighi di rinnovo: al termine del periodo potrai comunque passare alla formula Free che non prevede alcuna spesa.