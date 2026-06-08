Outlook mostra le colonne automatiche quando si ordinano le email

Nel Nuovo Outlook, fino a oggi, non era possibile vedere le dimensioni di ciascun messaggio, era necessario aprire ogni email singolarmente per controllare. Microsoft ora corregge il tiro.

Il Nuovo Outlook migliora l’ordinamento email con colonne automatiche e flag per scadenza

Quando si ordina per un criterio diverso da Mittente, Oggetto o Data, Outlook mostrerà automaticamente una colonna con il valore usato per l’ordinamento. Se si ordina per dimensione, apparirà la colonna Dimensione. Se si ordina per importanza, la colonna Importanza, e se si ordina per categoria, apparirà la colonna Categoria.

Arriva anche l’ordinamento per Data, scadenza e contrassegno, utile per chi usa i flag delle email per gestire attività e scadenze. Se si contrassegna le email come “da fare” con date diverse, si possono ordinare per scadenza e vedere immediatamente quale richiede attenzione prima.

Disponibilità

La funzione è nella roadmap Microsoft 365 (ID 564803) con disponibilità generale prevista da questo mese, quindi giugno 2026. Arriva sia su Outlook per Windows che su Outlook per il web. Come sempre, le date potrebbero slittare.

Dopo i 15 motivi per abbandonare la versione classica, questa è la seconda novità sul Nuovo Outlook nel giro di pochi giorni. Le colonne automatiche non stravolgono l’app, ma risolvono un limite pratico. Insieme alla casella unificata attesa per agosto, sono un segnale che Microsoft sta iniziando a dare priorità alle esigenze reali degli utenti, non solo alle funzionalità da vetrina.