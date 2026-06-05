Microsoft elenca 15 motivi per passare al Nuovo Outlook

Microsoft vuole che gli utenti abbandonino Outlook Classico. Lo brama da anni. Ha aggiunto funzionalità, ha promesso la casella unificata, ha integrato Copilot. Ma la risposta degli utenti resta tiepida, molti considerano il Nuovo Outlook, una schifezza.

Adesso Microsoft ci riprova con una lista di 15 funzionalità che dovrebbero convincere a passare alla nuova versione della casella di posta. Il problema è che la maggior parte di queste funzionalità esiste già su Outlook Classico…

Le 15 funzionalità che dovrebbero convincere gli utenti a passare al Nuovo Outlook

Per convincere gli utenti ad abbandonare il client classico e adottare il Nuovo Outlook, Microsoft ha evidenziato 15 funzionalità utili:

Fissare un’email per mantenerla sempre in cima alla posta in arrivo; Posticipare un thread fino a quando torna rilevante; Applicare più categorie contemporaneamente tramite un’interfaccia semplificata; Sweep, per automatizzare lo spostamento delle email e mantenere ordinata la inbox; Invio programmato dei messaggi, utile per gestire destinatari in fusi orari diversi; Condivisione semplificata delle cartelle, con assegnazione automatica dei permessi sulle cartelle padre; Seguire una riunione senza partecipare, grazie all’opzione RSVP che richiede aggiornamenti e riassunti senza presenza effettiva; Salvare viste diverse del calendario per adattarsi a workflow differenti; Tracciamento avanzato delle riunioni, con possibilità per gli organizzatori di ordinare ed esportare le risposte; Riepiloghi delle riunioni che raccolgono registrazioni, trascrizioni e file condivisi; Viste filtrate del calendario per concentrarsi solo sugli eventi rilevanti; Modifica degli eventi ricorrenti futuri senza alterare quelli già trascorsi; Rinominare gli account email per distinguerli più facilmente; Temi moderni e modalità scura per personalizzare l’interfaccia; Scorciatoie da tastiera configurabili, con layout Outlook per Windows, Outlook sul web oppure completamente disattivabili.

È una lista decente, ma le funzionalità nuove sono poche: la possibilità di seguire una riunione senza parteciparvi, il riassunto delle riunioni con le trascrizioni, e la condivisione delle cartelle semplificata. Per il resto, si tratta soprattutto di strumenti già esistenti, migliorati o semplicemente riproposti in una veste più moderna.

Perché gli utenti non migrano al Nuovo Outlook?

Gli utenti di Outlook Classico non migrano perché il Nuovo Outlook non ha ancora tutto ciò che il vecchio offre, e ciò che ha di nuovo non compensa ciò che manca. La casella unificata arriva ad agosto. I file PST sono stati aggiunti di recente. Le funzionalità avanzate di regole e filtri che gli utenti esperti usano quotidianamente sono ancora incomplete.

Microsoft sta cercando di convincere gli utenti con le funzionalità che ha. Ma gli utenti non migrano per ciò che il Nuovo Outlook ha, restano per ciò che il Classic Outlook fa e il Nuovo non fa ancora.