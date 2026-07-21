 Backup Android: Google li conteggerà nei 15 GB gratuiti
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Backup Android: Google li conteggerà nei 15 GB gratuiti

Google inizierà a conteggiare anche i backup Android nei 15 GB gratuiti condivisi tra Gmail, Drive e Foto. Ecco cosa cambia.
Backup Android: Google li conteggerà nei 15 GB gratuiti
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Google inizierà a conteggiare anche i backup Android nei 15 GB gratuiti condivisi tra Gmail, Drive e Foto. Ecco cosa cambia.
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Quindici gigabyte, è lo spazio gratuito che Google dà a ogni account, condiviso tra Gmail, Google Drive e Google Foto. Non è molto. E sta per diventare ancora meno. Tra 45 giorni, anche i backup dei dispositivi Android verranno conteggiati in quei 15 GB. Big G ha iniziato a inviare email agli utenti per avvisarli. Chi ha ricevuto il messaggio farebbe bene a non ignorarlo.

Google riduce lo spazio gratuito: i backup Android consumeranno i 15 GB di Gmail, Drive e Foto

Fino a oggi, i backup Android, impostazioni del telefono, dati delle app, SMS, non contavano nello spazio di archiviazione dell’account. Foto e video di Google Foto e dati MMS erano già conteggiati. Con questa modifica, tutto il resto dei backup viene incluso.

Google dice che l’aumento medio sarà di “soli” 40 MB. Per chi ha già 14,8 GB occupati su 15, anche 40 MB possono essere il granello che fa traboccare il vaso. Per chi ha più dispositivi Android con backup attivi, l’impatto potrebbe essere maggiore.

Google offre anche nuovi strumenti di controllo che consentono di scegliere quali dati e applicazioni includere nel backup, perciò è possibile ridurre ciò che viene salvato.

Cosa fare se lo spazio si esaurisce

Due opzioni. Liberare spazio, eliminare foto e video vecchi da Google Foto, email con allegati pesanti, documenti inutili su Drive. Oppure pagare, Google One offre piani con più spazio di archiviazione.

Google One ha superato i 350 milioni di abbonati, insieme a YouTube Premium, è uno degli abbonamenti più popolari dell’azienda. Conteggiare i backup Android nello spazio gratuito è un altro incentivo gentile a sottoscrivere un piano a pagamento.

Pubblicato il 21 lug 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
21 lug 2026
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