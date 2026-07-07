Google cambia i backup Android: ora occupano spazio nell'account

L’obiettivo non è dichiarato in modo esplicito, ma piuttosto evidente: bigG vuole spingere sempre più utenti a sottoscrivere un abbonamento premium per ottenere spazio cloud aggiuntivo in cui salvare i loro dati. E la prossima mossa per centrarlo è conteggiare anche quello occupato dai backup di Android nella quota disponibile con l’account Google.

I backup di Android peseranno sull’account Google

La conferma è arrivata direttamente dal gruppo di Mountain View, affidata alla redazione del sito Engadget. Il cambiamento interessa fin da subito i nuovi utenti, mentre per quelli già esistenti verrà applicato entro i prossimi mesi. Ecco la dichiarazione attribuita a un portavoce della società.

Il backup di Android ti permette di salvare i dati del tuo telefono sul tuo account Google, così da poterli ripristinare facilmente o configurare un nuovo dispositivo. Abbiamo aggiornato la nostra policy in modo che tutti i dati di backup di Android vengano ora conteggiati nel limite di spazio di archiviazione dell’account Google.

Come si può vedere nell’immagine qui sopra (sì, ho parenti che caricano troppi video e foto) al momento i backup di Android non occupano spazio di archiviazione. Google prevede che l’impatto dovrebbe essere comunque limitato, circa 40 MB ogni dispositivo.

Prevediamo che questo aggiungerà solo 40 MB in media. Inoltre, ti offriamo maggiore trasparenza e nuovi controlli che ti permettono di selezionare quali dati e app desideri includere nel backup.

In qualsiasi momento è possibile intervenire sulle impostazioni (cercare la voce backup ) e decidere di cosa eseguire la copia. Sul mio Pixel 9a, senza aver mai modificato la configurazione iniziale, il peso è ben superiore a quello medio indicato.

Ricordiamo che nei mesi scorsi abbiamo avvistato una fase di test in cui l’azienda ha abbassato a 5 GB la quota di storage gratis associata a ogni nuovo account registrato.