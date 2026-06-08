Tutti i riassunti delle riunioni Teams in un'unica app

Individuare il riassunto di una riunione specifica su Teams non è così immediato, nonostante la piattaforma li generi automaticamente. Per semplificare la ricerca, Microsoft sta introducendo un’app dedicata che raccoglie tutti i riassunti in un unico spazio, dove possono essere filtrati e consultati facilmente. Il rollout è previsto da questo mese.

Basta cercare i recap nelle chat: Teams avrà un’app dedicata per i riassunti

L’app riunisce tutti i riassunti delle riunioni degli ultimi 30 giorni in un’unica posizione. I riassunti includono le discussioni chiave, le decisioni prese, le azioni da compiere e altre informazioni rilevanti generate alla fine di ogni riunione. C’è anche il riassunto audio. I filtri rapidi permettono di restringere la lista e trovare riunioni specifiche senza scorrere manualmente l’archivio.

I riassunti delle riunioni sono utili per chi ha partecipato e vuole rivedere un punto specifico, e ancora più utili per chi non ha partecipato alla riunione e deve capire cosa è stato deciso. Ma se il riassunto è disperso tra chat, calendario e file, la comodità del riassunto automatico si perde nella scomodità di trovarlo.

L’app centralizza tutto. Non aggiunge funzionalità nuove ai riassunti, ma un posto dove trovarli. Ed è esattamente ciò che mancava. I riassunti sono disponibili per 30 giorni.