 Teams genera riassunti video delle riunioni con i momenti chiave
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Teams genera riassunti video delle riunioni con i momenti chiave

Microsoft Teams genera automaticamente recap video delle riunioni registrate tra 10 e 90 minuti, evidenziando i momenti salienti.
Teams genera riassunti video delle riunioni con i momenti chiave
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Microsoft Teams genera automaticamente recap video delle riunioni registrate tra 10 e 90 minuti, evidenziando i momenti salienti.

Microsoft Teams ha iniziato a distribuire i “video recap“, riassunti video delle riunioni generati dall’AI, che tagliano il superfluo e restituiscono solo quello che vale la pena sentire.

Teams riassume le riunioni in pochi minuti con i nuovi recap video AI

Dopo una riunione registrata, Teams genera automaticamente un video recap che include le slide o le schermate condivise durante la riunione, i momenti salienti della conversazione, slide condivise e highlight narrati, e presenta il tutto in un formato che si guarda in pochi minuti invece che in un’ora. Per attivare la funzione, basta andare alla pagina recap della riunione su Teams e cliccare il pulsante “Video recap.”

Una precisazione importante, i video recap funzionano solo per le riunioni registrate, purtroppo non basta la trascrizione. La durata della riunione inoltre, deve essere compresa tra 10 e 90 minuti. Il riassunto richiede 10-15 minuti di elaborazione dopo la fine della riunione, dato che l’AI deve processare l’intero video per estrarre i momenti chiave.

Disponibilità

La funzionalità è in Public Preview per Teams. Gli amministratori IT devono prima abilitare la policy che consente l’uso delle funzionalità in anteprima. Microsoft non ha ancora comunicato i requisiti di licenza, né la data di disponibilità generale.

Per chi lavora in azienda e vive di pane e riunioni, i riassunti video generati dall’AI sono decisamente interessanti, permettono di risparmiare un sacco di tempo. Invece di guardare l’intera registrazione o leggere pagine di trascrizione, è sufficiente guardare il recap. Se funziona come promesso, è una delle funzioni più utili che Teams abbia mai ricevuto.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 15 apr 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
15 apr 2026
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