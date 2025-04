Microsoft Edge: importanti miglioramenti per la versione 134

Per la gioia dei suoi fruitori, la relase 134 di Microsoft Edge ha ottenuto significativi miglioramenti delle prestazioni, rendendo il browser il 9% più veloce della versione precedente, sulla base dei dati ricavati con il benchmark Speedometer 3.0.

Microsoft Edge: importanti miglioramenti delle prestazioni con la relase 134

Si tratta di un altro piccolo, ma decisamente rilevante, passo in avanti, che arriva a distanza di due mesi da quando Microsoft ha mostrato una migliore reattività per il suo browser, grazie al passaggio da React a WebUI 2.0.

Andando maggiormente in dettaglio, Microsoft afferma che il benchmark ha registrato un salto del 6% dal 3% al 9% tra Edge 133 e 134. Il test è stato eseguito su un PC con in esecuzione Windows 11 e con un processore Intel Core i5 di 13a generazione.

Ovviamente occorre tenere presente che non tutti gli utenti potrebbero sperimentare le medesime prestazioni, poiché le metriche sono influenzate da una serie di fattori, come ad esempio l’hardware in uso, il numero di applicazioni che sono aperte e in esecuzione sul PC e altro ancora.

Microsoft attribuisce il salto di velocità tra la versione 133 e la 134 del suo navigatore in special modo all’attenzione che ha messo sull’ottimizzazione della velocità, alle modifiche al codice apportate e al motore Chromium che lo alimenta.

Il colosso di Redmond aggiunge altresì che, sulla base della propria telemetria sul campo, rispetto alla versione 133, la resse 134 di Microsoft Edge è più veloce dell’1,3% nella navigazione, senza contare che si avvia del 2% più rapidamente e offre un miglioramento del 5-7% nella reattività delle pagine Web.