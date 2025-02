Microsoft Edge: le funzioni più importanti sono più veloci

Circa un anno fa, il colosso di Redmond ha annunciato una transizione da React a WebUI 2.0 per Microsoft Edge nel tentativo di rendere il suo browser più rapido, in special modo su dispositivi di fascia bassa che non possono vantare i processori e gli SSD di ultima generazione. Sempre con il chiaro intendo di rendere maggiormente performante il suo navigatore, ora Microsoft fa sapere che le sue principali funzionalità sono diventate più veloci.

Microsoft Edge: le funzioni più importanti si caricano fino al 40% più velocemente

Andando più in dettaglio, in un nuovo post sul suo blog, Microsoft ha annunciato che non meno di 14 diverse aree dell’interfaccia utente in Microsoft Edge adesso utilizzano WebUI 2.0 invece di React, includendo le funzioni più importanti, come Preferiti, Browser Essentials, Download e altro ancora, con il risultato che si caricano fino al 40% più velocemente rispetto a prima.

Di seguito un video d’esempio che mostra Microsoft Edge che apre l’interfaccia di download oltre il 50% più velocemente.

Microsoft afferma che questi miglioramenti delle prestazioni sono stati resi possibili riducendo al minimo le dimensioni dei pacchetti di codice e la quantità di codice condiviso inutilmente tra i componenti.

Da tenere presente che sebbene Microsoft Edge abbia già molte delle sue parti dell’interfaccia utente basate su WebUI 2.0, ci sono ancora molti altri componenti da aggiornare. I futuri aggiornamenti del navigatore porteranno pertanto WebUI 2.0 ad altre importanti aree dell’interfaccia, come la sezione Impostazioni, l’anteprima di stampa, la lettura ad alta voce e altro ancora.

Tutti questi miglioramenti delle prestazioni sono disponibili con la versione 132 di Microsoft Edge, che è stato rilasciato pubblicamente a gennaio scorso.