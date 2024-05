Edge più veloce: incremento del 40% per alcune funzioni

Microsoft sta lavorando per rendere il suo browser Edge più veloce e reattivo, concentrandosi sull’ottimizzazione dell’interfaccia utente. L’obiettivo è affrontare il problema del bloatware del browser, ovvero la tendenza a diventare sempre più onerosi in termini di risorse hardware, senza però rinunciare alle funzionalità.

Il menu Browser Essentials diventa più rapido

Il primo passo di Microsoft è stato velocizzare il menu Browser Essentials (il menu delle informazioni di base), che visualizza le informazioni sulle prestazioni di Edge. Grazie alla migrazione all’architettura WebUI 2.0, questo menu si carica ora il 42% più rapidamente. In un video dimostrativo, si può vedere come il menu Browser Essentials si carichi più velocemente su WebUI 2.0 rispetto a React e WebUI con Javascript. Microsoft sottolinea che il menu è addirittura il 76% più rapido sui dispositivi senza SSD o con meno di 8 GB di RAM.

Miglioramenti anche per altri menu di Microsoft Edge

Con la build 124, Microsoft ha inoltre potenziato la velocità del menu dei preferiti di Edge, rendendolo il 40% più rapido. Anche le funzioni di cronologia, download e portafoglio di Edge riceveranno l’aggiornamento alla WebUI 2.0.

La nuova architettura WebUI 2.0

Microsoft ha sviluppato la WebUI 2.0 dopo aver scoperto che molti componenti di Edge utilizzavano pacchetti di codice troppo grandi. La nuova architettura mira a ridurre questi pacchetti e a utilizzare un approccio più modulare. Microsoft afferma di affidarsi ora a un repository di componenti Web ottimizzati per le prestazioni sui moderni motori Web.

Mentre gli utenti apprezzano l’aumento di velocità di Edge, alcuni temono che con l’integrazione di Copilot e la moltitudine di altri strumenti inseriti nella barra laterale, il browser possa perdere alcune funzioni per mantenere l’esperienza fluida come in passato. Microsoft dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra prestazioni e funzionalità per soddisfare le esigenze degli utenti.