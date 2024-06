Windows 11: integrazione di Phone Link nel menu Start

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 22635.3790 di Windows 11 23H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. La principale novità riguarda Phone Link (Collegamento al telefono in italiano). Gli utenti possono accedere ad alcune funzionalità dell’app direttamente dal menu Start. La scansione OCR delle immagini è invece disponibile per tutti.

Funzionalità Phone Link nel menu Start

Per accedere alla novità è necessario iscriversi al canale Beta del programma Insider, scaricare la build 22635.3790 (KB5039307) dopo aver selezionato “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update e installare la versione 1.24052.124.0 o successive di Phone Link. Invece di aprire l’app completa nella tradizionale finestra, Windows 11 consente la visualizzazione di alcune funzionalità all’interno di un pannello posizionato alla destra del menu Start.

L’utente può vedere le icone che indicano la connettività, il livello della batteria e il nome associato allo smartphone Android. Tramite il pannello è possibile accedere a messaggi, chiamate e foto. Nella parte inferiore ci sono invece le attività recenti.

Il supporto verrà esteso a iOS nelle prossime settimane. La visualizzazione dei pannelli laterali verrà estesa ad altre app (anche di terze parti). Per sfruttare la funzionalità sarà necessario attivare la corrispondente opzione in Impostazioni > Personalizzazione > Start .

La versione 1.24052.124.0 di Phone Link include inoltre la funzionalità che permette di effettuare la scansione OCR delle foto. Scegliendo l’opzione Testo viene trovato il testo nelle immagini che può essere successivamente copiato. Windows Latest ha tuttavia scoperto che il risultato non è eccezionale con lingue diverse dall’inglese.