Microsoft rilascia nuove build per Windows 11 e 10

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle nuove build 22621.3807 e 22631.3807 (KB5039302) di Windows 11 22H2 e 23H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Per Windows 10 22H2 è stata invece rilasciata la build 19045.4593 (KB5039299) nei canali Beta e Release Preview. L’azienda di Redmond consiglia comunque di effettuare l’upgrade a Windows 11.

Novità delle build per Windows 11

Il canale Release Preview è quello che include funzionalità quasi pronte per la distribuzione globale, quindi saranno presto disponibili per tutti. Le build 22621.3807 e 22631.3807 di Windows 11 22H2 e 23H2 condividono le stesse novità. Una di esse è la trasformazione di Copilot (non ancora accessibile in Italia) in una applicazione tradizionale. Avrà quindi una finestra separata che può essere spostata e ridimensionata.

Gli utenti che usano un account Microsoft e giocano su PC vedranno suggerimenti per Game Pass nella pagina Home delle impostazioni (edizioni Home e Pro). È stato inoltre ripristinato il pulsante Mostra desktop all’estremità destra della barra delle applicazioni (in precedenza eliminato per fare spazio al pulsante Copilot).

In Esplora file è possibile creare archivi anche nei formati 7-Zip e TAR, scegliendo varie opzioni nel menu contestuale, come il tipo di compressione. Microsoft ha infine aggiunto il supporto per Emoji 15.1 e apportato diversi miglioramenti al Task Manager (Gestione attività). Recentemente è stata sospesa la distribuzione di Windows 11 24H2 nel canale Release Preview.

Novità della build per Windows 10

All’inizio del mese, Microsoft ha aggiunto il canale Beta al programma Insider riservato a Windows 10 22H2. Ieri sera è stata rilasciata la prima build 19045.4593, disponibile anche nel canale Release Preview.

Per gli Insider iscritti al canale Beta è presente una nuova versione dell’app Windows Backup che permette di salvare la cronologia delle attività e le impostazioni delle stampanti. Migliorata inoltre la ricerca delle app nella casella della barra delle applicazioni.

In entrambi i canali sono disponibili vari bug fix che riguardano alcuni componenti del sistema operativo. Nonostante l’apertura del canale Beta, la scadenza del supporto per Windows 10 rimane fissata al 14 ottobre 2025.