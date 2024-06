Windows 10 KB5039299 in download: le novità

Ancora presente su oltre il 68% dei PC in circolazione, Windows 10 continua a essere aggiornato da Microsoft: oggi tocca all’update KB5039299, che porta la versione 22H2 del sistema operativo alla build 19045.4598. Il download è opzionale, come sempre avviene per i pacchetti distribuiti a fine mese.

Disponibile l’aggiornamento KB5039299 per Windows 10

Per avviare l’installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità oppure, in alternativa, si può far riferimento al portale Update Catalog per procedere manualmente.

Non ci sono nuove funzionalità da segnalare, ma una serie di bugfix e di miglioramenti per l’esperienza fornita dal sistema operativo. Ad esempio, è stato risolto il problema che causava lo spostamento delle icone relative ai software sulla barra delle applicazioni. La software house è intervenuta anche sull’anomalia che provocava la comparsa della finestra “Apri con…” dopo un click con il tasto destro del mouse, invece di aprire il menu contestuale. Per l’elenco completo delle correzioni introdotte, rimandiamo al changelog sulle pagine del supporto ufficiale.

Negli ultimi giorni è emerso un fastidioso bug che chiede di continuo all’utente di modificare il fuso orario, anche se il PC non si è mai mosso dalla scrivania. Il gruppo di Redmond ne è a conoscenza e già al lavoro per trovare una soluzione nel minor tempo possibile.

Ricordiamo che la fine del supporto ufficiale per Windows 10 rimane fissata al 14 ottobre 2025, nonostante, come scritto in apertura, il sistema operativo sia ancora oggi presente su gran parte dei computer attivi. Per fare un confronto, il successore è fermo a meno del 28%. Staremo a vedere se l’ondata di nuovi Copilot+ PC in arrivo sul mercato riuscirà a spingere gli utenti verso l’upgrade (non tutti i primi feedback sono positivi).

Sul fronte Windows 11, Microsoft ha invece pubblicato oggi l’aggiornamento KB5039302 che porta con sé diverse novità. Ne abbiamo scritto in un articolo dedicato.