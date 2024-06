Windows 10: problemi con gli ultimi aggiornamenti

La notizia poco gradita di oggi per gli utenti Windows 10 è quella che conferma in via ufficiale la presenza di problemi legati agli ultimi aggiornamenti rilasciati da Microsoft per le versioni 22H2 e 21H2. Più nel dettaglio, si tratta dei pacchetti KB5039211 (obbligatorio, distribuito la scorsa settimana), KB5037849 (opzionale, fine maggio), KB5037768 (obbligatorio, metà maggio) e KB5036979 (opzionale, fine aprile).

Problemi confermati per gli ultimi aggiornamenti di Windows 10

A renderlo noto è stato la stesso gruppo di Redmond. Il bug in questione impedisce il corretto funzionamento del menu contestuale che si apre facendo click con il tasto destro del mouse sulle icone presenti sulla barra delle applicazioni, quello che offre l’accesso all’esecuzione rapida di alcune azioni, ad esempio all’avvia di una nuova conversazione nel caso di WhatsApp oppure la composizione di un messaggio con il client di posta elettronica. Ecco quanto si legge sulle pagine del supporto ufficiale.

Dopo l’installazione dell’aggiornamento di Windows rilasciato il 23 aprile 2024 (KB5036979) e gli aggiornamenti rilasciati successivamente, alcune app potrebbero visualizzare una finestra di dialogo “Apri con” che chiede “Come vuoi aprire questo file?”. Questo problema potrebbe verificarsi quando si posiziona il mouse su un’icona dell’app visualizzata nella barra delle applicazioni o nel menu Start e si fa click con il pulsante destro del mouse sull’app per eseguire un’attività in tale app. Di conseguenza, è possibile che venga visualizzata la finestra di dialogo “Apri con” anziché l’esecuzione dell’attività selezionata.

Per effetto di un’anomalia introdotta proprio dagli aggiornamenti recenti, invece di mostrare le opzioni relative alla singola app, compare la finestra “Apri con”. Sono interessati anche alcuni software di Microsoft, come Teams e la nuova versione di Outlook.

Questo problema è stato segnalato da Teams, dai nuovi utenti di Outlook per Windows e Snip & Sketch. Questo problema può influire anche sulle altre applicazioni che tentano di fare click con il pulsante destro del mouse sull’icona per trovare un menu di scelta rapida con un elenco di attività.

Il workaround suggerito da Microsoft è quello più scontato: provare a eseguire le azioni desiderate in altro modo.

Anche se la finestra di dialogo “Apri con” impedisce l’uso delle attività disponibili dal menu di scelta rapida con il pulsante destro del mouse, è probabile che queste stesse operazioni possano essere eseguite rendendo visibile l’interfaccia dell’applicazione e passando all’interfaccia e ai menu dell’applicazione.

Detto questo, la software house è a conoscenza del problema e al lavoro per rilasciare una patch correttiva in tempi brevi. Arriverà con uno dei prossimi aggiornamenti di Windows 10.