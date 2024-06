Microsoft rilascia l'update KB5039211 per Windows 10

Insieme a quello per Windows 11, Microsoft ha lasciato anche l’aggiornamento cumulativo KB5039211 per Windows 10. Per il vecchio sistema operativo è disponibile solo una novità di rilievo. L’azienda di Redmond ha tuttavia annunciato l’apertura del canale Beta per il programma Insider, quindi sono attese nuove funzionalità nei prossimi mesi.

Windows 10 KB5039211: novità

In seguito all’installazione dell’update KB5039211, il numero di build di Windows 10 22H2 diventa 19045.4529, mentre quello di Windows 11 21H2 diventa 19044.4529. Essendo obbligatorio verrà installato automaticamente, quando l’utente clicca sul pulsante in Windows Update. In alternativa è possibile il download manuale dal Microsoft Update Catalog.

Come detto, l’aggiornamento include solo una funzionalità che può essere utilizzata quando l’utente collega lo smartphone Android al computer Windows. Scattando una foto o catturando uno screenshot, il sistema operativo suggerisce di aprire lo Snipping Tool (Strumento di cattura in italiano).

Nella pagina Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobili deve essere attivata l’opzione Consenti a questo PC di accedere ai tuoi dispositivi mobili. Verrà quindi scaricato un aggiornamento di Esperienze di host tra dispositivi dal Microsoft Store. Al termine si potrà aggiungere il dispositivo e usare la funzionalità.

Nonostante Windows 10 sia prossimo al pensionamento (il supporto terminerà il 14 ottobre 2025), Microsoft ha aggiunto il canale Beta al programma Insider per consentire i test delle nuove funzionalità. L’azienda di Redmond consiglia di passare a Windows 11, ma gli utenti sono ancora affezionati al vecchio sistema operativo. Il suo market share è superiore al 68%.