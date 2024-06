Microsoft rilascia l'update KB5039212 per Windows 11

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento cumulativo KB5039212 per Windows 11 23H2 che include nuove funzionalità, miglioramenti e patch di sicurezza. Al termine dell’installazione il numero di build diventa 22631.3737. Le stesse novità sono disponibili per gli utenti che usano Windows 11 22H2. In questo caso, il numero di build diventa 22621.3737.

Windows 11 KB5039212: novità

Con l’update KB5039212 è stata ripristinata una funzionalità che Microsoft aveva rimosso in Moment 4. Gli utenti possono nuovamente sfruttare il drag&drop in Esplora File. È possibile spostare file e cartelle in un’altra posizione trascinandoli sulla barra degli indirizzi.

In Impostazioni > Account è stata aggiunta la pagina Dispositivi collegati che elenca PC e console Xbox (solo se viene effettuato il login con un account Microsoft). Nel menu Start è invece visibile il nuovo account manager che mostra alcuni suggerimenti, come quello di aggiungere un numero di telefono per il recupero dell’account.

Nella finestra di Windows Share è possibile creare un codice QR per URL di pagine web e file cloud, utilizzando il pulsante Condividi nella barra degli strumenti di Microsoft Edge. È possibile anche inviare email a se stessi all’indirizzo associato all’account Microsoft.

Gli utenti possono anche salvare le impostazioni dei suoni in Windows Backup, selezionando le voci Personalizzazione e Altre impostazioni in Memorizza preferenze. È possibile infine accedere all’app Windows Backup con l’account Microsoft.

L’aggiornamento KB5039212 viene scaricato e installato automaticamente quando l’utente clicca sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update. In alternativa è possibile effettuare il download manuale dal Microsoft Update Catalog.