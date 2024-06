Microsoft forza l'aggiornamento a Windows 10 22H2

In contemporanea all’appuntamento di giugno con il Patch Tuesday, andato in scena questa settimana, Microsoft ricorda la scadenza del periodo di manutenzione per la versione 21H2 di Windows 10: per gli utenti c’è all’orizzonte il passaggio forzato alla successiva 22H2. Come si può facilmente intuire, la ragione è da ricercare sul fronte della sicurezza. Riportiamo di seguito quanto si legge sulle pagine del supporto ufficiale.

A partire dall’11 giugno 2024, le edizioni Enterprise, Education e IoT Enterprise di Windows 10, versione 21H2 hanno raggiunto la fine della manutenzione. L’aggiornamento della sicurezza di giugno 2024, rilasciato l’11 giugno 2024, è l’ultimo aggiornamento disponibile per questa versione. Dopo questa data, i dispositivi che utilizzano questa versione non riceveranno più gli aggiornamenti mensili di sicurezza e di anteprima contenenti le protezioni dalle più recenti minacce alla sicurezza.

Windows 10: passaggio forzato alla versione 22H2

Così, gli interessati potranno continuare a ricevere gli aggiornamenti con le patch di sicurezza necessarie per intervenire sulle vulnerabilità emerse e segnalate dai ricercatori. Lasciare il proprio PC esposto all’azione dei malintenzionati e in balia delle più disparate tipologie di codice maligno non è affatto una buona idea, anche e soprattutto se in gioco c’è l’integrità dei dati di chi, quotidianamente, si affida al computer per lavorare.

Per mantenere la protezione e la produttività, Windows Update avvierà automaticamente un aggiornamento delle funzionalità per i dispositivi aziendali Windows 10 non gestiti dai reparti IT quando questi sono al termine della manutenzione o entro diversi mesi. Il passaggio a Windows 10 versione 22H2 mantiene il dispositivo supportato e riceve aggiornamenti mensili critici per la sicurezza e l’integrità dell’ecosistema.

Come noto, la versione 22H2 di W10 è quella finale, l’ultima prevista per il ciclo vitale dell’OS che ha fatto il suo debutto nell’ormai lontano 2015. Il termine del periodo di supporto è fissato nel 14 ottobre 2025 e, almeno per il momento, non sono previsti rinvii. La scadenza non è molto lontana, come potrebbe suggerire un’analisi poco attenta, considerando quanto sia ancora diffusa la piattaforma, a livello consumer e in ambito professionale, e come la software house si stia continuando impegnando sulle novità da implementare.

Quanti sono gli utenti ancora fermi a Windows 10? La maggior parte, se si prendono in considerazione i sistemi operativi desktop di casa Microsoft. Le ultime statistiche, aggiornate a fine maggio, fanno riferimento a oltre il 68% della quota complessiva. Il successore Windows 11 è a poco più del 27%. Una curiosità: quasi il 3% è formato da temerari che ancora si affidano all’immortale Windows 7, con tutto ciò che ne consegue in termini di vulnerabilità.