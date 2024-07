Windows 11 24H2 risolverà i problemi delle animazioni

L’arrivo dell’aggiornamento 23H2, lo scorso anno, ha portato con sé un peggioramento dei problemi noti legati alle animazioni di Windows 11: un paio di questi riguardano il caricamento dell’interfaccia relativa alle impostazioni rapide e Gestione attività. Si tratta di bug che, nell’utilizzo quotidiano, possono risultare molto fastidiosi. Microsoft è a conoscenza dei feedback e intenzionata a risolverli con il passaggio alla versione 24H2.

Animazioni migliori con Windows 11 24H2

Un primo fix correttivo è stato rilasciato nelle scorse settimane, con la build 26227 distribuita all’interno del canale Canary, poi con la build 26100.994 (KB5039304) in quello Preview. In un documento del supporto ufficiale si legge quanto segue.

Questo aggiornamento risolve un problema che si ritiene sia la causa dalla base del fatto che, alcuni Insider hanno notato, di recente, dei rallentamenti in alcune animazioni (perdita di fotogrammi), in particolare con Gestione attività.

I feedback raccolti fanno riferimento a un problema che si verifica soprattutto sui notebook con processori Intel. Tra gli altri cambiamenti associati all’update ci sono anche quelli relativi a malfunzionamenti di WDAC (Windows Defender Application Control), DWM.exe, COSA (Country and Operator Settings Asset) e UWF (Unified Write Filter).

Ricordiamo che Windows 11 24H2 è già disponibile per i cosiddetti Copilot+ PC, i computer con processori Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus di Qualcomm, progettati per supportare in modo nativo le operazioni di intelligenza artificiale più avanzate, facendo leva sulla componente NPU (Neural Processing Unit) integrata.

Windows 11 24H2: la data di uscita (indicativa)

Il rollout dell’aggiornamento 24H2 per Windows 11 è previsto, indicativamente, entro l’autunno. I più ottimisti prevedono il suo arrivo sui computer con CPU prodotte da Intel e da AMD già nel mese di settembre. Al più tardi, sarà necessario attendere il mese successivo o novembre.

Tra le novità più importanti che porterà con sé c’è il supporto ufficiale (a quanto pare esclusivo) per la tecnologia Wi-Fi 7.