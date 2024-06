Windows 11 24H2 e 23H2: novità per gli Insider

Microsoft ha annunciato la disponibilità di nuove build di Windows 11 24H2 e 23H2 per gli iscritti al programma Insider. Sono state inoltre attivate alcune funzionalità introdotte con la build 26120.961 nel canale Dev. Ieri sera la pagina del programma Insider in Windows Update mostrava un errore di connessione al server. Il problema è stato prontamente risolto.

Novità per Windows 11 24H2 e 23H2

In riferimento alla build 26120.961 di Windows 11 24H2, presente nel canale Dev, Microsoft ha attivato alcune funzionalità, modifiche e miglioramenti per gli Insider che hanno scelto di ricevere gli aggiornamenti recenti non appena disponibili, attivando la specifica opzione in Windows Update.

Gli utenti che usano l’assistente vocale possono ora dettare il testo con la voce. Inoltre, la funzionalità di accesso vocale viene riavviata automaticamente in caso di problemi (crash o altri). La build include anche il nuovo account manager nel menu Start, il supporto per Emoji 15.1 e miglioramenti per Windows Share, come la possibilità di copiare i file e generare codici QR per gli URL.

Due novità sono anche disponibili nella build 26244 del canale Canary. L’app Windows Backup consente di salvare le personalizzazioni dei suoni, mentre nelle impostazioni dell’account Microsoft viene suggerito di aggiungere un’email di recupero.

La build 22635.3858 (KB5039327) del canale Beta è invece riservata a Windows 11 23H2. In questo caso ci sono quasi esclusivamente bug fix. La novità più rilevante è l’indicazione della presenza di schede multiple in Esplora file nel titolo delle anteprime nella barra delle applicazioni, oltre che nelle finestre mostrate con Alt + Tab e Visualizzazione attività (Win + Tab).