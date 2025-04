Ubuntu 25.10 prenderà il nome di "Questioning Quokka"

Come da tradizione, Canonical ha svelato il nome in codice di Ubuntu 25.10, la prossima versione in uscita dopo 25.04 Pluky Puffin. Rispettando l’ordine alfabetico e la consueta combinazione di un aggettivo accattivante e un animale simpatico, la decisione è caduta per un nome che di sicuro non passa inosservato, ovvero “Questing Quokka”. Vediamo i motivi che hanno spinto gli sviluppatori a scegliere un tale nome.

Ubuntu 25.10: deciso il nome “Questioning Quokka”

Qualche settimana fa, Canonical aveva stuzzicato la curiosità degli utenti con un post su X che citava un enigmatico “Quizzical Quokka”. Il post, tuttavia, era stato pubblicato il 1° di aprile, motivo per cui non risultava veramente credibile, considerato anche che la casa di sviluppo non aveva mai annunciato il nome in codice della nuova versione per quella data. Alla fine, gli sviluppatori hanno confermato il nome “Questioning Quokka” per Ubuntu 25.10, un nome abbastanza particolare e con un preciso significato.

L’aggettivo “questing”, che in italiano si traduce con “domandarsi” o “mettere in dubbio”, evoca l’idea di una ricerca lunga e impegnativa, un concetto che richiama le avventure epiche dei giochi di ruolo giapponesi (JRPG) dove il protagonista è spesso mandato a cercare un oggetto raro. È un’immagine che suggerisce determinazione e curiosità, qualità che ben si sposano con lo spirito di Ubuntu.

Arrivando invece al quokka, come la maggior parte saprà, si tratta di un piccolo marsupiale australiano, anche noto per il suo aspetto molto carino con orecchie tonde, un musetto sorridente e la capacità di arrampicarsi sugli alberi. La sua scelta come mascotte per Ubuntu 25.10 rappresenta perfettamente l’accessibilità e l’amichevolezza della distribuzione Linux, che da sempre accoglie con un sorriso sia i neofiti che gli utenti esperti.

Si tratta quindi di qualcosa che riflette il carattere del sistema: ovvero una piattaforma che invita alla scoperta, che incoraggia a esplorare nuove possibilità tecnologiche con un approccio aperto. Ubuntu 25.10 “Questing Quokka” sembra quindi promettere un viaggio avventuroso nel mondo Linux, con un tocco di simpatia che rende l’esperienza ancora più coinvolgente. Per quanto riguarda le novità, non resta naturalmente che attenderne il rilascio per scoprirle.