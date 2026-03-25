Hosting con WordPress a partire da 11€ per il primo anno: la super promo Aruba

La creazione di un sito web diventa alla portata di tutti, grazie alle offerte hosting WordPress di Aruba. A partire da 11,90 euro (per il primo anno), potrai accedere a tanti strumenti pensati sia per chi è alle prime armi, sia per chi è già “navigato”.

L’offerta si basa sui piani hosting con WordPress, il CMS più utilizzato al mondo, che ti permette di avviare qualsiasi progetto: dal semplice blog personale al sito web aziendale, fino all’e-commerce. Aruba integra anche strumenti con Intelligenza Artificiale per semplificare la creazione e la gestione dei contenuti.

Tutti i piani Aurba Hosting dedicati a WordPress

Il piano base è “Hosting per WordPress”, ideale per chi desidera gestire in autonomia il proprio progetto. Include: WordPress preinstallato, certificato SSL DV, cache avanzata e CDN. Il prezzo parte da 11,90 euro per il primo anno e rappresenta l’opzione più conveniente per avviare il proprio sito web senza intoppi.

Per chi preferisce una gestione più semplice, Aruba propone anche “Hosting gestito per WordPress”. In questo caso, la piattaforma si occupa automaticamente degli aggiornamenti e dei backup, così che l’utente possa concentrarsi sui contenuti. Il servizio include funzionalità avanzate, email illimitate e supporto dedicato, oltre a quanto già incluso nell’altro piano. Si parte da 14,90 euro per il primo anno.

Infine, chi vuole avviare un negozio online, può optare per “Hosting Gestito per WooCommerce”, che include appunto WooCommerce preinstallato e una piattaforma ottimizzata per la vendita digitale, con aggiornamenti automatici e strumenti per sicurezza e prestazioni. Il prezzo parte in via promozionale da 79,90 euro per il primo anno.

Tutti i piani includono: certificato SSL, supporto ai protocolli HTTP/2 e HTTP/3, CDN e sistemi di caching avanzati per migliorare la velocità del sito. A questo si aggiunge il servizio clienti sempre attivo con assistenza via ticket, telefono e chat. Scopri e valuta tutte le opzioni con WordPress messe a disposizione da Aruba Hosting: i prezzi scontati per il primo anno sono disponibili soltanto per i nuovi utenti, in via promozionale.