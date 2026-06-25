Servizi cloud: Amazon e Microsoft devono rispettare il DMA

Come anticipato da Bloomberg, la Commissione europea ha comunicato che Amazon e Microsoft devono essere designati come gatekeeper in base al Digital Markets Act (DMA) per i rispettivi servizi di cloud computing. Si tratta dei risultati preliminari dell’indagine avviata il 18 novembre 2025.

AWS e Azure sono servizi dominanti in Europa

Durante i sette mesi dell’indagine, la Commissione europea ha raccolto diverse prove da utenti business, concorrenti e altre parti interessate. Come specificato a novembre, anche se una piattaforma digitale non soddisfa i requisiti quantitativi (ad esempio il numero di utenti), il provider può essere comunque designato come gatekeeper in base al DMA.

Ciò può essere dovuto al significativo impatto dell’azienda sul mercato interno, all’offerta di un servizio che funge da importante porta d’accesso per gli utenti aziendali verso gli utenti finali, nonché alla sua posizione consolidata e duratura sul mercato. La Commissione europea ha pertanto stabilito che Amazon Web Services e Microsoft Azure, rispettivamente primo e secondo servizio cloud in Europa, devono essere considerati Core Platform Service e quindi rispettare obblighi e divieti del DMA.

AWS e Azure hanno raggiunto un fatturato considerevole e la loro capacità operativa e i loro investimenti sembrano aver superato di gran lunga quelli dei concorrenti. Entrambi vantano una vasta e consolidata base di utenti e sembrano beneficiare di effetti di fidelizzazione e di elevati costi di passaggio ad un altro fornitore.

La Commissione sottolinea inoltre che Amazon e Microsoft hanno consolidato la loro posizione sul mercato, grazie alla possibilità di accedere ai tool di intelligenza artificiale. Come è noto, sui server di entrambe le aziende sono ospitati diversi modelli AI, tra cui quelli di OpenAI e Anthropic.

Amazon e Microsoft possono ora esercitare il proprio diritto alla difesa e replicare per iscritto ai risultati preliminari. In caso di conferma, le due aziende verranno designate come gatekeeper e avranno sei mesi di tempo per garantire la piena conformità al DMA. L’indagine terminerà entro novembre 2026.

Un portavoce di Microsoft ha criticato la decisione della Commissione, in quanto non è stato considerato il crescente potere di Google Cloud. Un portavoce di Amazon ha invece evidenziato che la decisione potrebbe scoraggiare gli investimenti in Europa.