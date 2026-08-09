 X annuncia un nuovo programma di revenue sharing
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X annuncia un nuovo programma di revenue sharing

Original Content Rewards è il nuovo programma di X che permette ai creatori di guadagnare con la pubblicazione di contenuti originali.
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Original Content Rewards è il nuovo programma di X che permette ai creatori di guadagnare con la pubblicazione di contenuti originali.
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A partire dall’8 settembre 2026, i creatori di contenuti originali su X dovranno utilizzare il nuovo programma Original Content Rewards che sostituirà l’attuale Creator Revenue Sharing. Quest’ultimo è stato aggiornato più volte per evitare agli utenti di ottenere guadagni sfruttando i post degli altri. Rimarrà attivo fino al 7 settembre e l’azienda di Elon Musk effettuerà altri tre pagamenti.

Requisiti del nuovo programma di condivisione dei ricavi

Gli utenti che hanno già effettuato la verifica dell’identità e hanno un metodo di pagamento valido collegato all’account verranno automaticamente trasferiti al nuovo Original Content Rewards. Se la monetizzazione è stata sospesa per una precedente violazione della regole non sarà possibile partecipare al programma. I pagamenti relativi al vecchio Creator Revenue Sharing verranno effettuati il 14 agosto, il 28 agosto e l’11 settembre.

I creatori guadagneranno una percentuale dei ricavi di X in base alle impression qualificate generate dai contenuti originali. Si tratta di impression uniche ricevute dagli abbonati (Premium Basis, Premium, Premium+ o Premium Business) per i post pubblicati sul feed Home Timeline. Non sono impression qualificate quelle ricevute dallo stesso account conteggiate più di una volta per post, quelle a pagamento o generate artificialmente e quelle fraudolente.

Per partecipare al nuovo programma è necessario rispettare precisi requisiti: almeno 18 anni, account senza una storia di violazioni delle regole, abbonamento Premium, Premium+ o Premium Business, almeno 500 follower verificati e almeno 500.000 impression qualificate negli ultimi 90 giorni.

Oltre a questi requisiti ce ne sono altri per mantenere l’iscrizione: non utilizzare strumenti automatizzati, bot o qualsiasi altro strumento per generare artificialmente like, follower, visualizzazioni, commenti o condivisioni, non rilasciare dichiarazioni false, produrre contenuti offensivi o intraprendere attività illegali in relazione al programma e non sollecitare interazioni (ad esempio chiedendo di mettere like, rispondere, aggiungere ai segnalibri, seguire o ripubblicare).

I contenuti originali possono essere post, commenti, immagini, video, meme, illustrazioni e altri lavori creativi che aggiungono qualcosa di nuovo. I contenuti copiati, scaricati e ricaricati, modificati (aggiunta di didascalie e testo), inappropriati e con informazioni false non sono originali e quindi non verranno monetizzati. I pagamenti sono effettuati ogni due settimane quando si raggiunge un minimo di 30 dollari.

Fonte: X

Pubblicato il 9 ago 2026

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