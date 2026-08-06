Grokipedia ferma da mesi, l'enciclopedia AI già abbandonata?

Sulla solidità del progetto Grokipedia abbiamo espresso dubbi fin dal day one. Trascorsi nove mesi dal lancio, l’enciclopedia AI di Elon Musk sembra già essere finita nel dimenticatoio. Insomma, non si sta dimostrando la risorsa che, secondo qualcuno, avrebbe dovuto sostituire Wikipedia. Nessuna voce è stata aggiornata negli ultimi tre mesi, più precisamente dal 24 aprile. In sostanza, è ferma.

Dal debutto in poi ha enormemente ampliato il suo archivio, passando da circa 885.000 articoli agli attuali oltre 6 milioni, tutti rigorosamente generati dall’intelligenza artificiale. Il problema (segnalato per prima dalla redazione di Lawfare) riguarda il fatto che ormai da molto tempo il sistema non considera le modifiche suggerite dagli utenti.

Tutti i cambiamenti proposti sono fermi allo stato in review . Qui sotto il grafico che mostra l’andamento nel tempo delle richieste di editing (in blu), andato avanti fino a oggi, mentre l’attività di approvazione e implementazione si è interrotta bruscamente a fine aprile (linee verdi, blu e viola).

La pagina dedicata a ChatGPT, ad esempio, ancora non include alcun riferimento ai modelli GPT-5.6, nonostante sia trascorso ormai quasi un mese dal rilascio. È una delle più visitate dell’enciclopedia.

Non è chiaro se il progetto sia già stato abbandonato oppure se chi lo gestisce abbia deciso di occuparsi delle segnalazioni attraverso un’attività periodica, non in modo continuativo. In quest’ultimo caso, potremmo assistere a un aggiornamento massivo da un momento all’altro. A ogni modo, verrebbe meno uno dei principi fondamentali su cui Wikipedia ha costruito la propria credibilità, quello legato a un’attività di revisione puntuale e umana, che non si affida esclusivamente all’AI, anche se questo ha più volte portato a discussioni accese.

Restando in tema, proprio nelle ore scorse, Elon Musk ha condiviso un post di Larry Sanger, co-fondatore di Wikipedia, da tempo ai ferri corti con il progetto. L’intervento, molto critico, si concentra proprio sulle policy che regolano l’editing dell’enciclopedia. È una coincidenza?