Wikipedia blocca il genocidio di Gaza: serve neutralità

Wikipedia è per definizione un’enciclopedia partecipata, alimentata dalla conoscenza collettiva della sua community. Accade raramente che si renda necessario un intervento di moderazione come quello imposto domenica da Jimmy Wales, fondatore del progetto, arrivato a bloccare la voce in lingua inglese sul genocidio di Gaza.
Jimmy Wales: Wikipedia e il genocidio di Gaza
In cima alla pagina compare il messaggio avviso qui sotto che recita
Questo articolo è attualmente protetto dalle modifiche, fino al 4 novembre 2025 alle 21:47 UTC o finché le controversie sulle modifiche non saranno risolte. Specifica poi che
Questa protezione non costituisce un’approvazione della versione attuale.
Il numero uno del progetto ammette in modo trasparente che si tratta di un’azione straordinaria, resa necessaria dal fatto che
questo articolo non soddisfa i nostri elevati standard e che c’è ancora del lavoro da fare per garantire l’indispensabile neutralità su temi delicati come il sionismo. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Wales, lasciando inalterate le virgolette utilizzate.
Presumo la buona fede di tutti coloro che hanno lavorato a questo articolo sul “genocidio” a Gaza. Al momento, l’introduzione e la presentazione generale affermano, con la voce di Wikipedia, che Israele sta commettendo un genocidio, sebbene tale affermazione sia fortemente contestata. Questa è una violazione di WP:NPOV e WP:ATTRIBUTEPOV che richiede una correzione immediata.
WP:NPOV fa riferimento al principio di neutralità del punto di vista che deve caratterizzare le voci dell’enciclopedia e WP:ATTRIBUTEPOV alle linee guida da seguire per riportare quelle che sono definite affermazioni di parte.
Il fondatore di Wikipedia ha concluso il suo intervento suggerendo quello che, secondo il suo punto di vista, sarebbe un approccio neutrale: dovrebbe iniziare così.
Molti governi, ONG e organismi legali hanno descritto o respinto la caratterizzazione delle azioni di Israele a Gaza come genocidio.
Per fare un confronto, cosa riporta la voce dedicata al genocidio di Gaza su Grokipedia, l’alternativa di Elon Musk lanciata la scorsa settimana? Nulla, semplicemente non esiste.