Wikipedia blocca il genocidio di Gaza: serve neutralità

Wikipedia è per definizione un’enciclopedia partecipata, alimentata dalla conoscenza collettiva della sua community. Accade raramente che si renda necessario un intervento di moderazione come quello imposto domenica da Jimmy Wales, fondatore del progetto, arrivato a bloccare la voce in lingua inglese sul genocidio di Gaza.

In cima alla pagina compare il messaggio avviso qui sotto che recita Questo articolo è attualmente protetto dalle modifiche, fino al 4 novembre 2025 alle 21:47 UTC o finché le controversie sulle modifiche non saranno risolte . Specifica poi che Questa protezione non costituisce un’approvazione della versione attuale .

Il numero uno del progetto ammette in modo trasparente che si tratta di un’azione straordinaria, resa necessaria dal fatto che questo articolo non soddisfa i nostri elevati standard e che c’è ancora del lavoro da fare per garantire l’indispensabile neutralità su temi delicati come il sionismo. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Wales, lasciando inalterate le virgolette utilizzate.

Presumo la buona fede di tutti coloro che hanno lavorato a questo articolo sul “genocidio” a Gaza. Al momento, l’introduzione e la presentazione generale affermano, con la voce di Wikipedia, che Israele sta commettendo un genocidio, sebbene tale affermazione sia fortemente contestata. Questa è una violazione di WP:NPOV e WP:ATTRIBUTEPOV che richiede una correzione immediata.