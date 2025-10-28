Grokipedia di Musk copia Wikipedia, l'ironia è totale

Elon Musk aveva promesso che Grokipedia sarebbe stata un enorme miglioramento rispetto a Wikipedia. Un’enciclopedia rivoluzionaria alimentata dall’intelligenza artificiale, capace di superare il sito che per oltre due decenni è stato la spina dorsale della conoscenza su Internet. Il risultato? Un sito che copia pagine intere da Wikipedia, con tanto di disclaimer in fondo che ammette candidamente: Il contenuto è tratto da Wikipedia .

Elon Musk lancia Grokipedia, ma copia i contenuti di Wikipedia

Grokipedia è ora online e il suo design è… essenziale. Spartano. Minimalista al punto da sembrare incompiuto. Come Wikipedia, la homepage è dominata da una grande barra di ricerca. Le voci somigliano a quelle di Wikipedia: titoli, sottotitoli, citazioni. Ma niente foto, almeno per ora. È come guardare Wikipedia dopo che qualcuno ha tolto tutto ciò che la rende visivamente interessante.

La differenza principale? Su Wikipedia è possibile modificare le pagine, contribuire alla conoscenza collettiva, essere parte di una comunità globale di volontari. Su Grokipedia… no. C’è un grande pulsante “modifica” in cima ad alcune pagine, ma quando si clicca sopra mostra solo le modifiche già completate, senza specificare chi le ha fatte. Non si possono suggerire cambiamenti. È un’enciclopedia a senso unico, dove l’AI parla e gli utenti ascoltano, zitti e mosca.

Ogni voce dichiara orgogliosamente di essere stata “verificata da Grok“, come se questo fosse un sigillo di qualità. Ma c’è un problema fondamentale, i modelli linguistici di grandi dimensioni hanno l’abitudine antipatica di inventare fatti. Si chiama allucinazione, ed è un bug noto di tutte le AI generative. Inoltre, non è chiaro quando sia avvenuta questa presunta verifica dei fatti, né con quali criteri.

Nonostante le promesse grandiose di Musk, diversi articoli di Grokipedia sono copie quasi identiche di quelli su Wikipedia. È ironico fino all’assurdo. Musk vuole creare un’alternativa migliore a Wikipedia, ma per farlo deve usare… Wikipedia.

Non è nemmeno la prima volta che l’AI di xAI viene beccata a copiare da Wikipedia. Il mese scorso, quando un utente X ha fatto notare che Grok cita continuamente pagine di Wikipedia, Musk ha risposto che dovremmo risolvere il problema entro la fine dell’anno . Spoiler: non l’hanno risolto, hanno semplicemente lanciato un’enciclopedia intera basata su quel problema.

Quando Grokpedia non copia, inventa

Non tutti gli articoli di Grokipedia sono copie dirette da Wikipedia. Alcuni sono originali. E alcuni di questi originali sono… diciamo “problematici”. Prendiamo il cambiamento climatico. Wikipedia afferma chiaramente: Esiste un consenso scientifico quasi unanime sul fatto che il clima si stia riscaldando e che ciò sia causato dalle attività umane. Nessun ente scientifico di livello nazionale o internazionale è in disaccordo con questa visione .

Grokipedia invece dedica spazio ai “critici” che sostengono che le affermazioni sono esagerate e suggerisce che media e organizzazioni come Greenpeace stiano contribuendo ad aumentare l’allarme pubblico e facciano parte di sforzi coordinati per inquadrare la questione come un imperativo esistenziale, influenzando il discorso pubblico e la politica senza sempre basarsi su prove empiriche proporzionate .

In altre parole: quando Grokipedia non copia da Wikipedia, promuove la disinformazione e le teorie complottiste. Non pare proprio un miglioramento rispetto a Wikipedia…

885.000 articoli contro 7 milioni (e si vede)

Secondo un ticker sulla homepage, Grokipedia conta oltre 885.000 articoli. Wikipedia mantiene circa 7 milioni di pagine solo in inglese. È come confrontare una biblioteca comunale con la Library of Congress. Certo, Grokipedia è in versione v0.1, ma il confronto rimane impietoso.

E anche volendo essere generosi e considerarla una versione iniziale con margini di miglioramento, il fatto che abbia lanciato copiando massicciamente da Wikipedia mentre prometteva di superarla non è esattamente un buon inizio.

La risposta di Wikimedia

La dichiarazione di Lauren Dickinson per conto della Wikimedia Foundation è un capolavoro di diplomazia tagliente. Sottolinea che Wikipedia è l’unico sito web al mondo gestito da un’organizzazione senza scopo di lucro, con politiche trasparenti, una rigorosa supervisione da parte dei volontari e una forte cultura del miglioramento continuo .

E poi il colpo finale: La conoscenza di Wikipedia è, e sarà sempre, umana. Attraverso la collaborazione aperta e il consenso, persone di ogni provenienza costruiscono una documentazione neutrale e viva della comprensione umana. Questa conoscenza creata dall’uomo è ciò su cui le aziende di intelligenza artificiale fanno affidamento per generare contenuti; anche Grokipedia ha bisogno di Wikipedia per esistere .

Traduzione: voi dell’AI potete giocare quanto volete, ma alla fine dipendete tutti dal lavoro gratuito dei nostri volontari. E mentre voi cercate di monetizzare la conoscenza, noi continuiamo a offrirla gratis a chiunque, senza pubblicità, senza vendita di dati, senza secondi fini.

Wikimedia conclude dicendo che esperimenti per creare alternative a Wikipedia ce ne sono stati in passato, ma questo non ha mai interferito con il loro lavoro o la loro missione. È un modo elegante di dire: fate pure i vostri esperimenti, noi continuiamo a fare quello che facciamo da 25 anni e che evidentemente fate fatica a replicare.