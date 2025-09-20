Grok 4 Fast: nuovo modello gratis per tutti

Circa un mese fa, xAI aveva comunicato che Grok 4 era disponibile senza abbonamento, ma con alcune limitazioni. L’azienda di Elon Musk ha annunciato ieri sera il nuovo modello Grok 4 Fast, accessibile gratuitamente per tutti da web o app mobile. Secondo CNBC, xAI avrebbe ottenuto altri 10 milioni di dollari dagli investitori, ma Musk ha smentito l’indiscrezione.

Grok 4 Fast: multimodale con ragionamento

È noto che l’addestramento e l’inferenza dei modelli di intelligenza artificiale generativa richiedono enormi risorse di calcolo e quindi investimenti per miliardi di dollari. Ecco perché i modelli più potenti vengono offerti solo in abbonamento. Diverse tecniche, tra cui l’apprendimento per rinforzo, permettono di incrementare la “densità di intelligenza” e quindi di ottenere prestazioni simili a quelle dei modelli più grandi.

Grok 4 Fast è un modello più piccolo e veloce di Grok 4, ma le prestazioni sono comparabili. È uno dei migliori modelli in termini di costo-efficienza. Ha una finestra di contesto da 2 milioni di token, quindi supporta lunghe conversazioni senza dimenticare ciò che è stato scritto in precedenza. È inoltre un modello multimodale e con capacità di ragionamento.

In base ai benchmark pubblicati da xAI, Grok 4 Fast offre prestazioni leggermente inferiori a quelle di GPT-5, decisamente più grande e costoso. Secondo LMArena, Grok 4 Fast è attualmente il modello migliore per la ricerca di informazioni in tempo reale su Internet.

Il nuovo modello è disponibile gratuitamente per tutti senza restrizioni tramite interfaccia web, X e app mobile. Scegliendo la modalità Auto verrà usato Grok 4 Fast o Grok 4 in base al tipo di prompt. In alternativa è possibile scegliere il modello specifico.

Secondo CNBC, xAI ha ricevuto altri 10 miliardi di dollari dagli investitori, portando il valore della startup a circa 200 miliardi di dollari. Elon Musk ha scritto su X che è una fake news.