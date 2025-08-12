Grok 4 gratis per tutti: così xAI sfida GPT-5

Proprio nei giorni dell’esordio problematico di GPT-5, xAI ha deciso di calare l’asso e di rendere il nuovo modello Grok 4 (annunciato un mese fa) disponibile a tutti gli utenti, anche a chi interagisce con il chatbot attraverso un account gratuito. L’accesso è stato abilitato in ogni parte del mondo, tramite interfaccia web e applicazioni mobile, laddove distribuite.

Rollout globale per il nuovo Grok 4

La variante più avanzata, Grok 4 Heavy, rimane un’esclusiva di chi decide di mettere mano al portafoglio e di abbonarsi con formula SuperGrok Heavy da 300 dollari al mese. Per gli utenti free è prevista una limitazione, definita generosa dal servizio stesso ovvero 10 query ogni due ore, con reset automatico.

Nelle ore scorse, Elon Musk ha puntato il dito contro Apple perché, stando a quanto afferma, la mela morsicata si rifiuterebbe di posizionare l’applicazione di Grok nell’elenco di quelle consigliate, nonostante X si l’app di notizie numero 1 al mondo e la numero 5 tra tutte le applicazioni.

Stai facendo politica? Cosa succede? Le menti curiose vogliono saperlo.

Il numero uno di xAI rincara la dose, chiedendo perché invece ChatGPT sia sempre in evidenza.

E perché ChatGPT è letteralmente presente in ogni lista in cui hai il controllo editoriale?

Tornando a Grok e alle sue ultime evoluzioni, abbiamo scritto ieri su queste pagine di come l’AI sia in grado di riportare in vita vecchie foto (e persone scomparse(. Lo stesso Musk prospetta inoltre un futuro, non troppo lontano, in cui potrà essere impiegato per creare videogiochi.

Grok is going to make incredible video games! https://t.co/1eP34lUSRH — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Il modello di business scelto per rendere sostenibile il servizio passa dalle pubblicità. È dei giorni scorsi la conferma del loro arrivo all’interno delle risposte. Insieme alla sottoscrizione degli abbonamenti, permetteranno a xAI di mantenere operativa l’infrastruttura e di proseguire nel processo di addestramento dei nuovi modelli. Altre realtà del settore potrebbero scegliere di percorrere la stessa strada.