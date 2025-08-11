Grok riporta in vita vecchie foto e persone scomparse

Tra le nuove abilità di Grok c’è anche quella che permette all’assistente AI di trasformare un’immagine in un video. La funzionalità è già finita al centro delle polemiche la scorsa settimana, per la possibilità di generare contenuti hot senza autorizzazione di chi raffigurato. Molti la stanno però sfruttando con una finalità del tutto diversa: animare vecchie fotografie.

L’AI di Grok anima le vecchie foto: come funziona

A parlarne è Elon Musk, che ha dedicato oggi un post a quello che sembra diventato un trend social. Questo il suo intervento, seguito da un esempio.

Per la maggior parte delle persone, il miglior utilizzo dell’app Grok è trasformare vecchie foto in video, vedendo vecchi amici e familiari prendere vita.

Our grandmother just passed 2 days ago. Found this old photo and brought her back to life with grandpa pic.twitter.com/PNAsefgXXo — J. Cameron Wallin (@jcameronwallin) August 11, 2025

È lo stesso chatbot a spiegare come funziona, gli step da seguire per ottenere un risultato simile a quello qui sopra.

Apri l’applicazione, vai nella sezione “Crea” o “Strumenti”; seleziona “Da foto a video” o la funzionalità di animazione AI più simile; carica la tua immagine dalla galleria; seleziona lo stile di animazione (ad esempio movimento realistico); genera.

È giusto “riportare in vita” persone scomparse?

Non si tratta di una novità assoluta. Già da tempo sono disponibili servizi che fanno lo stesso. La grande differenza, con Grok, è che non è richiesto alcun abbonamento e lo strumento è reso disponibile su larga scala per tutti. Come spesso accade con l’intelligenza artificiale, ci sarebbero da considerare tutte le implicazioni derivanti da un utilizzo poco responsabile o comunque non corretto della tecnologia.

C’è chi, legittimamente, fa notare come riportare in vita persone scomparse con l’AI possa aver un forte impatto emotivo su qualcuno.