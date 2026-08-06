Muse Code: agente di programmazione con Muse Spark 1.2

Anche Meta ha il suo agente AI per la scrittura di codice. Muse Code è il nome del concorrente di Claude Code (Anthropic) e Codex (OpenAI). Sfrutta il nuovo modello Muse Spark 1.2 che, rispetto alla precedente versione rilasciata circa un mese fa, offre notevoli miglioramenti proprio nella programmazione.

Agente AI basato su Muse Spark 1.2

Muse Code, disponibile in versione beta, utilizza il modello Muse Spark 1.2 per eseguire complesse attività di programmazione su repository di grandi dimensioni. Il tool a linea di comando (terminale) per macOS e Linux può pianificare modifiche, scrivere codice e convalidare i risultati.

Muse Code può delegare i compiti ad un gruppo di sub-agenti che operano in background. Questi agenti specializzati rimangono attivi per tutta la durata di ogni sessione, anziché essere avviati per singole attività, evitando così la raccolta ridondante di informazioni. Eseguono i passaggi successivi e decidono quando comunicare con l’agente principale. La loro persistenza riduce la latenza e la necessità di intervenire manualmente in attività complesse e a più fasi.

L’agente AI sfrutta le capacità avanzate del nuovo modello Muse Spark 1.2. Rispetto alla precedente versione ci sono miglioramenti nella generazione di codice, nel debugging complesso, nella comprensione del codice sorgente e nei flussi di lavoro di sviluppo end-to-end. Meta ha aumentato significativamente la potenza di calcolo per l’addestramento di attività di programmazione, ampliando al contempo la diversità degli ambienti di addestramento.

L’azienda di Menlo Park ha addestrato Muse Spark 1.2 insieme a Muse Code per garantire che il modello mostrasse le sue migliori prestazioni e usabilità di programmazione quando utilizzati insieme. Può eseguire attività di programmazione a lungo termine, tra cui la generazione di interi repository, grandi progetti end-to-end e la ricerca automatica.

Oltre che tramite Muse Code, Muse Spark 1.2 è disponibile con le Meta Model API e sulla piattaforma OpenRouter. I prezzi sono 1,25 dollari per un milione di token in input e 4,25 dollari per un milione di token in output.