 Muse Spark 1.1 esce dalla sandbox e attacca un'azienda
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Muse Spark 1.1 esce dalla sandbox e attacca un'azienda

A causa di un errore di configurazione dell'ambiente di test di Irregular, Muse Spark 1.1 ha attaccato un'azienda sfruttando una vulnerabilità.
Muse Spark 1.1 esce dalla sandbox e attacca un'azienda
Sicurezza Business AI
A causa di un errore di configurazione dell'ambiente di test di Irregular, Muse Spark 1.1 ha attaccato un'azienda sfruttando una vulnerabilità.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Dopo Anthropic e OpenAI è il turno di Meta. L’azienda di Menlo Park ha confermato un attacco informatico effettuato dal suo modello Muse Spark 1.1 durante una valutazione delle capacità cyber. Anche stavolta la colpa è di Irregular che non ha correttamente configurato l’ambiente di test.

Muse Spark 1.1 non doveva accedere ad Internet

Irregular è un’azienda israeliana che effettua la valutazione delle capacità cyber dei modelli AI. Tra i suoi clienti ci sono Anthropic, Google, Meta e OpenAI. Sul sito ufficiale è scritto:

Irregular è il primo laboratorio di sicurezza all’avanguardia con la missione di proteggere il mondo nell’era dei sistemi di intelligenza artificiale sempre più potenti e sofisticati. Sviluppiamo difese di nuova generazione attraverso piattaforme di ricerca ad alta fedeltà che simulano e monitorano scenari di sicurezza dell’AI reali.

Considerati i tre incidenti uguali forse è il mondo che dovrebbe essere protetto dagli errori di Irregular e non il contrario. L’azienda israeliana ha valutato il modello Muse Spark 1.1 di Meta simulando tre scenari. I test vengono eseguiti in un ambiente isolato (sandbox). A causa di un errore di configurazione, l’accesso ad Internet non è stato bloccato, quindi il modello ha trovato la “porta aperta” e attaccato un’azienda esterna (ignota) sfruttando una vulnerabilità.

Andy Stone, portavoce di Meta, ha dichiarato:

Un errore di configurazione da parte di Irregular, una società di test indipendente utilizzata da Meta, ha inavvertitamente consentito a uno dei nostri modelli di accedere a Internet durante la fase di valutazione. Il modello ha successivamente sfruttato una vulnerabilità di sicurezza in un servizio di terze parti, in modo simile a quanto già segnalato in precedenza con altre aziende.

Questo è invece il commento ufficiale di Irregular:

L’incidente è esattamente lo stesso problema relativo all’ambiente di valutazione già segnalato da Anthropic la scorsa settimana. Non ha comportato una fuga dalla sandbox o un’azione informatica sofisticata. Irregular sta elaborando un white paper per condividere le migliori pratiche per il contenimento e l’esecuzione sicura delle valutazioni informatiche.

L’azienda colpita è stata ovviamente informata. Meta rilascerà ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 6 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il relay privato iCloud non nasconde l'IP, le falle di Apple

Il relay privato iCloud non nasconde l'IP, le falle di Apple
Muse Code: agente di programmazione con Muse Spark 1.2

Muse Code: agente di programmazione con Muse Spark 1.2
VPN gratis da usare ad agosto, è il momento di provare Surfshark

VPN gratis da usare ad agosto, è il momento di provare Surfshark
Kimi AI, 7 prompt per scoprire cosa sa fare il chatbot cinese

Kimi AI, 7 prompt per scoprire cosa sa fare il chatbot cinese
Il relay privato iCloud non nasconde l'IP, le falle di Apple

Il relay privato iCloud non nasconde l'IP, le falle di Apple
Muse Code: agente di programmazione con Muse Spark 1.2

Muse Code: agente di programmazione con Muse Spark 1.2
VPN gratis da usare ad agosto, è il momento di provare Surfshark

VPN gratis da usare ad agosto, è il momento di provare Surfshark
Kimi AI, 7 prompt per scoprire cosa sa fare il chatbot cinese

Kimi AI, 7 prompt per scoprire cosa sa fare il chatbot cinese
Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 ago 2026
Link copiato negli appunti