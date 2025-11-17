Jimmy Wales e la domanda più stupida del mondo

Sono trascorsi esattamente 47 secondi dall’inizio dell’intervista, prima che Jimmy Wales abbandonasse la scrivania del podcast Jung & Naiv: Sai che c’è? Ho finito . Cosa ha messo di cattivo umore il numero uno di Wikipedia? Quella che lui stesso ha definito la domanda più stupida del mondo .

Jimmy Wales abbandona lo studio

A porgliela è stato il conduttore Tilo Jung: Sei il fondatore o il co-fondatore? , più e più volte. Non mi interessa , Non ci sono controversie , Non importa , Dì quel che vuoi, non importa , Non è un fatto, è un’opinione, puoi avere l’opinione che preferisci, non importa .

Il ruolo di Larry Sanger

È una questione che affonda le proprie radici nelle origini stesse dell’enciclopedia online e che riguarda la paternità del progetto. Nell’ormai lontano 2000, Wales assunse il filosofo statunitense Larry Sanger per lavorare al portale Bomis, incaricandolo di curare il progetto Nupedia, finalizzato proprio alla creazione di un’enciclopedia online. Quest’ultimo, dopo essersi lamentato del sistema impiegato, ne propose uno nuovo che portò successivamente alla creazione di Wikipedia. Paradossalmente, sia l’edizione italiana sia quella inglese oggi lo definiscono co-fondatore , forse non era una domanda tanto stupida.

Da oltre due decenni Wales si sente porre l’interrogativo. Ha sempre risposto chiaramente di essere il solo fondatore, riconoscendo a Sanger l’importanza del lavoro svolto, ma definendolo solo un dipendente.

I due non si lasciarono nel migliore dei modi: Wales terminò di pagare gli stipendi all’inizio del 2002 e Sanger fu costretto di lì a rassegnare le proprie dimissioni, non potendo garantire un contributo di qualità come collaboratore volontario part time. In tempi più recenti, nel 2021, ha dichiarato di non fidarsi più dell’enciclopedia che lui stesso ha contribuito a portare online, a causa di alcuni bias che ne avrebbero compromesso la neutralità.

Proprio il principio di neutralità è stata al centro di una discussione nelle scorse settimane che ha portato a bloccare la voce dedicata al genocidio di Gaza.