Cloud: Amazon e Microsoft dovranno rispettare il DMA?

Secondo le fonti di Bloomberg, la Commissione europea pubblicherà i risultati dell’indagine entro la prossima settimana. Per le due aziende saranno cattive notizie. Amazon Web Services e Microsoft Azure verranno considerati Core Platform Services, quindi dovranno rispettare gli obblighi del Digital Markets Act (DMA). L’azienda di Seattle rischia anche sanzioni negli Stati Uniti per pratiche commerciali ingannevoli.

Interoperabilità e divieto di lock-in?

Amazon Web Services e Microsoft Azure sono i due servizi di cloud computing che dominano il mercato (Google Cloud è in terza posizione). La Commissione europea ha avviato un’indagine il 18 novembre 2025 per valutare se devono essere aggiunti all’elenco dei Core Platform Services e quindi imporre il rispetto degli obblighi previsti dal Digital Markets Act, anche se non raggiungono le soglie minime per dimensioni e numero di utenti.

Secondo le fonti di Bloomberg, i risultati preliminari verranno comunicati entro la prossima settimana. I due servizi cloud dovranno quasi certamente rispettare il DMA. Tra gli obblighi c’è quello dell’interoperabilità, mentre tra i divieti potrebbe esserci il lock-in (ostacolare il passaggio ad un servizio concorrente). Non sarà però una decisione finale, in quanto il procedimento terminerà entro novembre 2026 (12 mesi).

Non sono arrivati commenti ufficiali da Commissione e Microsoft, mentre Amazon ha risposto indicando il post pubblicato all’inizio del mese. L’azienda di Seattle ha sottolineato che ci sono diversi concorrenti a differenza di altri servizi che devono rispettare il DMA (motori di ricerca, app store e sistemi operativi).

I servizi cloud devono già rispettare il Data Act per quanto riguarda interoperabilità, portabilità dei dati e costi di switching. Con il DMA ci sarebbe quindi una sovrapposizione di regole che causerà un incremento dei costi e una diminuzione degli investimenti in Europa.

Amazon deve fronteggiare un’altra minaccia negli Stati Uniti. La FTC potrebbe denunciare l’azienda di Seattle per pratiche commerciali ingannevoli. Secondo le fonti di Bloomberg, l’indagine avviata a metà settembre 2025 confermerebbe l’imposizione di prezzi minimi che gli inserzionisti devono rispettare per l’acquisto di uno spazio pubblicitario sul sito di e-commerce.