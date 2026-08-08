Secondary ticketing: pesanti sanzioni a StubHub e Viagogo

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) aveva avviato due procedimenti all’inizio dell’anno nei confronti di altrettanti operatori internazionali che effettuano attività di secondary ticketing. Al termine delle attività di indagine sono stati svelati i nomi delle aziende: StubHub e Viagogo. Per aver venduto a prezzo maggiorato i biglietti di accesso agli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 hanno ricevuto una sanzione complessiva di oltre 3 milioni di euro.

Ennesima multa per le due società statunitensi

I due procedimenti sono stati avviati in seguito alle segnalazioni ricevute dal Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione Editoria – 2^ Sezione Napoli della Guardia di Finanza. Dopo un’articolata attività di monitoraggio e di investigazione, i finanzieri hanno evidenziato che le due piattaforme sono praticamente le stesse (cambia solo il marchio). Infatti, Viagogo ha acquisito StubHub a fine novembre 2019.

Sul sito di StubHub sono stati trovati i biglietti per 117 eventi relativi ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Sul sito di Viagogo erano invece pubblicizzati i biglietti per 107 eventi, mentre 2.674 biglietti erano stati venduti ad un prezzo superiore a quello nominale. Successivamente alla notifica dell’atto di citazione, entrambe le società hanno rimosso l’intera offerta di eventi relativa alla manifestazione olimpica.

Sia StubHub che Viagogo hanno dichiarato che svolgono solo attività di hosting passivo. In pratica offrono un servizio di intermediazione tra chi vende e chi acquista i biglietti. I prezzi sono quindi stabiliti dai venditori. AGCOM ha invece accertato che le due società svolgono il ruolo di hosting attivo attraverso attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, per le quali viene trattenuta una commissione.

In base all’art. 1 comma 545 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da un soggetto diverso dai titolari è punita con una sanzione tra 5.000 e 180.000 euro. L’autorità ha inflitto una multa di 15.000 euro per ogni violazione, quindi 1.755.000 euro a StubHub e 1.605.000 euro a Viagogo.