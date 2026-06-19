Zero euro per 12 mesi con IONOS Website Builder

Scegli il meglio in promozione! Grazie alla nuova offerta di IONOS ottieni Website Builder a zero euro per 12 mesi invece di 18 euro al mese. Sfrutta questa incredibile suite per realizzare il tuo sito web personalizzato senza dover spendere un centesimo. Nella promozione è incluso il pacchetto MyWebsite Plus, ideale per chi vuole progettare un sito web con la massima libertà creativa.

Con un design responsivo, uno spazio web su misura, un consulente personale e dei consigli via email avrai tutto il necessario per avere successo online. Scala la classifica dei risultati delle ricerche per raggiungere i primi posti e dare visibilità al tuo progetto. Che sia un’attività o un blog, con questi strumenti potrai realizzare quello che vuoi molto velocemente grazie anche alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate.

Cosa offre IONOS Website Builder gratis

Approfitta adesso di IONOS Website Builder gratis per un anno a zero euro, anziché 18 euro al mese. Dai un’occhiata a tutto quello che hai incluso con il pacchetto MyWebsite Plus.

Dominio incluso il 1° anno Al momento dell’ordine, scegli il tuo nome di dominio con una delle seguenti estensioni e usufruiscine gratuitamente per 1 anno: .it, .com, .eu, .net, .org, .info, .me, .biz, .online. Puoi aggiungere altre estensioni in qualsiasi momento, con un costo aggiuntivo

Casella e-mail con 12 GB Puoi creare indirizzi e-mail aggiuntivi per diverse aree della tua attività, come supporto@nomedellatuaimpresa.it o vendita@nomedellatuaimpresa.it e aggiungere caselle di posta elettronica e spazio di archiviazione in qualsiasi momento

Sito web con spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine Tutto il necessario per un risultato professionale

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar Puoi monitorare con un click la concorrenza su Google e altre reti

Generatore di loghi con IA Crea un logo professionale in pochi passaggi

Generatore di pagine web con IA Genera una pagina web in pochi secondi, con testi e immagini personalizzati

Generatore di testo IA e Strumento di ottimizzazione testi IA Genera testi unici in pochi secondi in base ai tuoi input

Design professionale con Generatore di immagini IA e Generatore di palette di colori IA Sfrutta il generatore professionale per creare immagini uniche e brand fantastici

Generatore di testo SEO IA Migliora la tua presenza online generando titoli e testi che facilitino la tua scalata nei risultati delle ricerche

Riconoscimento immagini IA Genera alt text precisi con l’IA per una migliore SEO e accessibilità

SiteAnalytics Ottieni una panoramica delle statistiche e delle prestazioni del tuo sito

Generatore di testo SEO IA Crea in un solo clic titoli e descrizioni adatti al contenuto delle tue pagine web per migliorarne il posizionamento su Google e altri motori di ricerca



E se vuoi aggiungere il tuo negozio online personale con editor, tanti metodi di pagamento disponibili, vendita su Facebook e tanto altro, puoi aggiungere solo 1 euro al mese, anziché 32 euro!