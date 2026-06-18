Raccolte di profili e newsletter in Mastodon 4.6

Dopo vari mesi di sviluppo, raccolta feedback e test è arrivato Mastodon 4.6. La versione più recente del social network decentralizzato introduce la nuova funzionalità Collections che permette di creare raccolte di profili. Questi ultimi sono stati aggiornati e ora offrono maggiori opzioni di personalizzazione. Ci sono infine novità per la pagina iniziale di alcuni server e per l’accessibilità.

Collections, profili e altre novità

Bluesky offre da quasi due anni i cosiddetti Starter Pack, ovvero raccolte di profili che possono essere seguiti con un singolo clic. La funzionalità è stata successivamente copiata da Meta su Threads. Il nome scelto da Mastodon è Collections.

Con la versione 4.6 è possibile creare raccolte con un massimo di 25 profili. Il numero potrebbe aumentare in futuro, ma ciò rende le raccolte più difficili da monitorare e quindi più facili da utilizzare per lo spam (ad esempio, inserendo profili spam tra una moltitudine di profili legittimi).

Dopo aver scelto i profili è necessario indicare il nome della raccolta (obbligatorio) e altre informazioni opzionali, tra cui descrizione, hashtag, lingua e visibilità (pubblica o privata). Al termine verrà generato il link alla raccolta che può essere condiviso su Mastodon, altri social network, via email o messaggio.

I proprietari dei profili riceveranno una notifica al momento della creazione e della modifica di titolo o descrizione. In qualsiasi momento possono rimuovere il profilo. Le raccolte verranno mostrate nella scheda Featured del profilo. In futuro verrà aggiunta una specifica funzionalità per cercare le raccolte (ora è manuale).

La pagina dei profili è stata aggiornata e ora permette di visualizzare solo i post originali o vedere tutti i contenuti che promuove e a cui l’utente risponde. Anche gli hashtag in evidenza sono ora più visibili e facili da consultare. È stata inoltre migliorata la funzionalità di modifica. Non è più necessario accedere alle impostazioni per cambiare o ritagliare l’immagine del profilo. L’utente può inoltre nascondere le schede Featured e Media.

Le istituzioni e i creatori di contenuti possono sfruttare le newsletter per informare gli utenti via email. Non è quindi necessario avere un account Mastodon. La funzionalità non è attiva per impostazione predefinita, in quanto può avere un impatto negativo sulle risorse del server (deve essere attivata dall’amministratore).

Mastodon ha infine migliorato l’accessibilità (navigazione con tastiera, colori e altro) e cambiato la “landing page” di alcuni server (invece della scheda Trending vengono mostrate la descrizione e i post più recenti).