Signal permette di usare lo stesso account su due telefoni

Dalla beta alla realtà. Signal supporta ufficialmente il collegamento di più telefoni allo stesso account, Android e iPhone inclusi. La funzionalità che era in fase di test ora è finalmente disponibile per tutti con Signal 8.20 su Android e 8.22 su iPhone/iPad.

Fino a oggi, Signal permetteva di collegare PC e iPad al telefono principale, ma non un secondo telefono. Chi voleva avere Signal su due telefoni, doveva avere due numeri. Adesso no.

Signal ora funziona su più telefoni contemporaneamente, come funziona

Se si collega un secondo telefono, Android o iPhone, al proprio account Signal, si può controllare e rispondere ai nuovi messaggi su tutti i dispositivi collegati. È possibile scegliere se trasferire una copia crittografata end-to-end dei messaggi precedenti al nuovo dispositivo o meno, per ridurre il rischio su dispositivi che potrebbero essere condivisi, persi o compromessi.

La crittografia end-to-end resta su tutto: messaggi, trasferimento della cronologia, sincronizzazione. Signal non vede nulla.

Miglioramenti per gli schermi grandi

Signal ha anche apportato miglioramenti significativi all’interfaccia per supportare meglio i dispositivi di grandi dimensioni, inclusi miglioramenti per i telefoni pieghevoli, che hanno aiutato a rendere possibile il supporto per i tablet Android. L’azienda dice che la versione per schermi grandi è ancora un lavoro in corso, e che sta ottimizzando l’interfaccia anche per l’app Chromebook.

Signal colma il divario con WhatsApp e le altre app di messaggistica istantanea

WhatsApp supporta fino a quattro dispositivi collegati. Telegram funziona su quanti dispositivi si vuole. Signal era l’ultima grande app di messaggistica a limitare un account a un solo telefono, e adesso ha colmato la lacuna. Per chi usa Signal come unica app di messaggistica è sicuramente una buona notizia!