Signal testa l'uso dello stesso account su due telefoni Android

Fino a oggi, se si voleva avere Signal su due telefoni, servivano due numeri. Un account, un telefono, la regola ferrea della messaggistica crittografata. Era possibile collegare iPad e computer come dispositivi secondari, ma un secondo telefono Android? No. Era necessario registrare un altro numero o arrangiarsi.

La beta più recente di Signal cambia questa regola, si può collegare un telefono o tablet Android al proprio account esistente come dispositivo secondario, con la cronologia della chat sincronizzata.

Signal su due telefoni Android: come funziona

Basta scaricare Signal dal Google Play sul secondo dispositivo. Su un telefono, si inizia il processo di benvenuto, ma invece di inserire il numero, si tocca il menu (i tre puntini) in alto a destra e si sceglie “Collega dispositivo.” Su un tablet, si troverà direttamente un pulsante “Collega il tuo account.”

Il dispositivo secondario mostra un codice QR. Si apre Signal sul dispositivo principale → Impostazioni → Dispositivi collegati → Collega un nuovo dispositivo → scansionate il QR.

È possibile scegliere se sincronizzare la cronologia chat con il dispositivo secondario. Attenzione: se si sceglie di no e poi si cambia idea, si deve reinstallare Signal sul dispositivo collegato.

La vista split-screen arriva sul tablet

Signal ha anche progettato una vista split-screen per tablet: pannello a sinistra con la lista delle chat, pannello più grande a destra con la conversazione aperta. Funziona meglio in modalità orizzontale. La vista è personalizzabile, si può rimuovere la lista chat per avere più spazio alla conversazione.

WhatsApp supporta dispositivi multipli da anni, fino a quattro dispositivi collegati. Telegram funziona su quanti dispositivi volete con lo stesso account. Signal era l’unica delle tre grandi app di messaggistica a limitare un account a un solo telefono. Ora colma il gap.