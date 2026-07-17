Comic Chat torna dal passato, Microsoft lo rende open source

A trent’anni esatti dal lancio del 1996, Comic Chat diventa open source. Non è certo il programma più conosciuto dei tempi d’oro di Microsoft (né il più utile, per dirla tutta), ma chi era già online alla vigilia del nuovo millennio potrebbe ricordarlo. Era un client IRC per le chat, incluso in Internet Explorer 3.0 e Windows 98, pensato per trasformare le conversazioni in fumetti.

Microsoft ha reso open source Comic Chat

Un’idea interessante, forse più divertente che utile, ma che non riuscì mai a fare breccia. Per certi versi, un antesignano dei moderni sistemi AI che si occupano di generare immagini da un prompt, in grado di decidere autonomamente pose, espressioni e inquadrature, solo analizzando il testo. La software house lo aggiornò per qualche tempo, prima di abbandonarlo al suo destino nei primi anni 2000.

Nato da un’idea di David Kurlander, è stato sviluppato dal team interno Virtual Worlds Group a partire dal 1995. I personaggi sono invece opera dell’illustratore Jim Woodring. Neanche a dirlo, il font scelto per le strisce è il Comic Sans. Ecco com’è spiegata la scelta di renderlo open source.

Comic Chat rappresenta un capitolo affascinante nell’evoluzione della comunicazione online. È emerso in un periodo in cui internet stava ancora scoprendo la propria identità. Molte regole non erano ancora state scritte, il che ha permesso agli sviluppatori di sperimentare concetti audaci che potrebbero sembrare insoliti anche oggi.

Come scaricare e provare Comic Chat

È possibile scaricare e provare il programma in due modi, come suggerito da Microsoft nel repository del progetto. Il primo è passando dal sito Mermaid Elizabeth’s che propone la versione 2.5, mentre su GitHub si trova la 2.5 beta 1 con supporto migliorato ai monitor in alta risoluzione. Non serve nemmeno l’installazione, basta estrarre l’archivio e lanciare l’eseguibile. L’unico problema è che non ci sono server attivi.

Ad ogni modo, è possibile creare un fumetto in modalità offline. Questo è il risultato.