Telegram rimossa dall'App Store: Durov avverte sui rischi per le app

Lunedì notte, Apple ha rimosso Telegram dall’App Store. Motivo: materiale pedopornografico (CSAM) trovato in una chat pubblica. Telegram è stata ripristinata dopo poche ore, ma il CEO Pavel Durov dice che il problema è più grande della singola rimozione.

Secondo Durov, un estorsore ha inserito contenuti illegali modificati con l’AI in una chat pubblica editando un vecchio messaggio, rendendolo invisibile ai membri del gruppo, che non potevano né vederlo né segnalarlo. Poi ha avvertito Apple, che ha rimosso l’app senza contattare prima Telegram.

Telegram rimossa dall’App Store: Durov accusa Apple e parla di rischio sistemico

Durov sostiene che esista uno schema di estorsione: account automatizzati pubblicano contenuti illegali nei gruppi pubblici e li segnalano ad Apple per ottenere la rimozione delle community che non hanno ceduto alle richieste di pagamento.

Questi estorsori hanno trovato un modo per manipolare Apple e farla reagire in modo eccessivo , scrive Durov su X. Apple ha rimosso Telegram dall’App Store prima di contattarci. Questo crea un rischio sistemico per ogni app mobile che ospita contenuti generati dagli utenti. Se un’app usata da più di un miliardo di persone può essere rimossa senza preavviso, qualsiasi app può esserlo.

Last night Apple briefly removed Telegram from the AppStore because a user had planted illegal porn in a public chat. Telegram was restored within hours. But I want to explain what happened — to warn other app developers and help protect online communities from similar attacks.… — Pavel Durov (@durov) August 4, 2026

L’hacker ha editato un vecchio messaggio in un gruppo attivo, inserendo contenuti illegali modificati con l’AI in un messaggio già esistente. Essendo un messaggio vecchio in una chat attiva, era effettivamente nascosto, i membri non lo vedevano, non potevano segnalarlo. Ma Apple poteva vederlo dopo la segnalazione dell’attaccante.

Durov dice che è la prova che la moderazione di Telegram sui contenuti illegali nei gruppi pubblici funziona: il fatto che gli attaccanti debbano ricorrere a contenuti retrodatati e effettivamente invisibili e ad altri trucchi tecnici lo dimostra.

Il rischio per tutte le app

Per Durov, il problema non riguarda solo Telegram, ma il modo in cui Apple gestisce queste segnalazioni. Se basta una denuncia per rimuovere un’app senza prima contattare lo sviluppatore, qualsiasi piattaforma con contenuti generati dagli utenti, come WhatsApp, Signal, Discord o Reddit, potrebbe diventare un bersaglio di questo tipo di attacco.

Apple per il momento tace. Durov non è esattamente un campione della moderazione dei contenuti, ma il problema che solleva è reale. Se Apple può rimuovere un’app da un miliardo di utenti sulla base di una segnalazione senza confrontarsi prima con l’azienda, il potere di Apple sull’ecosistema mobile è un’arma che chiunque, estorsori inclusi, può puntare contro qualsiasi app.