WhatsApp aggiorna i gruppi: arriva la menzione @tutti

Le chat di gruppo continuano a evolversi per rendere gli scambi più semplici e fluidi, anche quando i partecipanti sono numerosi. WhatsApp introduce in particolare una nuova menzione che permette di avvisare tutti in una sola volta, rafforzando al contempo le opzioni di controllo relative ai sondaggi.

WhatsApp punta principalmente sulle chat di gruppo nei suoi nuovi annunci. L’app di messaggistica torna in particolare sulla menzione che consente di avvisare tutti i partecipanti contemporaneamente, aggiungendo tre opzioni ai sondaggi e semplificando la creazione di un nuovo gruppo a partire da una conversazione esistente.

WhatsApp: una menzione per avvisare tutti i membri di un gruppo

La menzione @tutti debutta ufficialmente su WhatsApp. Con un solo tag è possibile avvisare tutti i membri di un gruppo, una soluzione utile per comunicazioni importanti come variazioni di programma, scadenze imminenti o avvisi che coinvolgono tutti i partecipanti.

Nei gruppi con più di 32 membri, solo gli amministratori possono utilizzare la menzione collettiva. Quest’ultima può inoltre attivare una notifica anche quando la conversazione è silenziata. Gli utenti che non desiderano ricevere questo tipo di avviso possono comunque disattivare specificamente le notifiche legate alla menzione “@tutti” nelle proprie impostazioni.

I gruppi e i sondaggi diventano più flessibili

WhatsApp apporta anche tre modifiche ai sondaggi. I creatori possono ora programmare una data e un’ora di chiusura, trascorse le quali non è più possibile votare. Possono inoltre nascondere l’identità dei partecipanti, in modo che le scelte di ciascuno non siano visibili agli altri membri. Altra aggiunta pratica: una domanda può ora essere modificata nei 15 minuti successivi alla pubblicazione del sondaggio. Questa possibilità consente ad esempio di correggere un errore o di riformulare una domanda per renderla più chiara.

Ciliegina sulla torta, WhatsApp permette ora di creare rapidamente un nuovo gruppo a partire dai membri di una conversazione esistente, senza doverli aggiungere uno per uno. L’applicazione presenta questa funzione come un modo per avviare rapidamente una discussione parallela, ad esempio per organizzare una sorpresa o parlare di un argomento specifico senza intasare la conversazione principale.

Queste tre novità sono disponibili su iOS e Android e il loro rilascio è già iniziato. Se non sono ancora accessibili, basterà attendere qualche giorno e assicurarsi di utilizzare l’ultima versione di WhatsApp.