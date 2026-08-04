 Google Messaggi permetterà di personalizzare menu degli allegati
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Google Messaggi permetterà di personalizzare menu degli allegati

Google Messaggi permetterà di personalizzare menu degli allegati
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Big G sta testando una nuova funzione per Google Messaggi, che farà felici gli utenti che inviano spesso allegati. Grazie a questa novità, non sarà più necessario perdere tempo a cercare il pulsante giusto ogni volta che si vuole inviare una foto, un file o la propria posizione.

Negli ultimi mesi Google sembra puntare molto sulla personalizzazione di Messaggi. A giugno, infatti, l’azienda ha introdotto la possibilità di cambiare lo sfondo delle conversazioni, una funzione molto richiesta dagli utenti. E il lavoro in questa direzione non è ancora finito. Come riportato dai colleghi di Android Authority, una nuova opzione di personalizzazione dovrebbe arrivare presto anche nella versione stabile dell’app.

Google Messaggi introduce un menu allegati personalizzabile

Questa volta Google si rivolge soprattutto agli utenti che inviano molti allegati. Infatti, il menu dedicato può risultare un po’ fastidioso per chi invia regolarmente immagini, file o persino la propria posizione, semplicemente perché non permette di modificare la posizione dei pulsanti dedicati. Se si utilizzano più applicazioni di messaggistica, cosa molto probabile, è facile fare clic sul pulsante sbagliato.

Fortunatamente, tutto questo sta per cambiare. L’ultima versione beta di Google Messaggi include, infatti, la possibilità di modificare la posizione dei pulsanti del menu degli allegati. Per farlo, basta tenere premuto uno dei pulsanti e trascinarlo nella posizione desiderata all’interno della griglia. Così facendo, scambierà il proprio posto con quello del pulsante che andrà a sostituire. Semplice ed efficace.

A questa novità si aggiunge una piccola freccia nella parte superiore del menu, che permette di visualizzarlo a schermo intero. In questo modo sarà più semplice riorganizzare la griglia e anche la visibilità complessiva del menu sarà migliore. Nel complesso, questa funzionalità offrirà agli utenti un maggiore controllo, dando loro un modo per rendere l’applicazione più piacevole da utilizzare, il che è sempre cosa buona e giusta. Non si sa ancora quando l’aggiornamento sarà disponibile per il grande pubblico.

Pubblicato il 4 ago 2026

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Tiziana Foglio
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4 ago 2026
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