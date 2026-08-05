Chrome supporta Netflix in 4K su Windows 11: ecco i requisiti

C’è voluto molto tempo, ma questa volta ci siamo: è possibile avviare Netflix su Chrome con Windows 11 e godersi il 4K del proprio schermo. Un ritardo che il browser di Google colma finalmente.

Si può guardare Netflix su praticamente qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, PC, televisore… L’esperienza, però, non è esattamente la stessa a seconda del supporto scelto. Ad esempio, se si avvia il servizio di streaming sul browser Chrome, si ha accesso al massimo a un’immagine in 1080p. Un peccato se il computer è collegato a uno schermo in grado di visualizzare il 4K. Fino ad ora bisognava ripiegare su Edge di Microsoft. Tutto questo appartiene ormai al passato, almeno su Windows 11.

In tutta discrezione, Netflix ha aggiornato la propria pagina relativa ai browser supportati. In una tabella riepilogativa si può notare che la riga che menziona Chrome versione 117 o successiva riporta una risoluzione video massima “fino a Ultra HD (2160p)”. Come Edge, quindi. Firefox e Opera, gli altri due browser compatibili, restano limitati al Full HD. Attenzione però, ci sono altri requisiti da soddisfare.

Addio limite a 1080p: Netflix in 4K ora funziona anche su Chrome, a patto che…

Come indica Netflix, lo streaming in 4K tramite Chrome (o Edge) richiede anche una scheda grafica Nvidia GeForce 1050 o AMD Radeon RX 400 Series come minimo. Lato processore, è necessario un Intel Core di settima generazione o più recente. Anche un chip AMD Ryzen è compatibile. Windows 11 e i driver dei componenti devono essere aggiornati. In alcuni casi è inoltre necessario installare il codec HEVC, richiesto per il supporto del 4K nel browser.

Senza dimenticare, ovviamente, uno schermo in grado di visualizzare un’immagine in 2160p a 60 Hz. Se non è integrato, sarà necessaria una connessione compatibile con HDCP 2.2. Quanto alla velocità di connessione, deve raggiungere almeno 15 megabit al secondo. Su macOS, Chrome resta ancora limitato al 1080p, a differenza di Safari. Da notare che su Windows, Edge mantiene ancora un vantaggio su Google grazie al supporto dell’HDR nei contenuti di Netflix.