Ubuntu 25.04 in arrivo con il supporto nativo per JPEG-XL

La versione di Ubuntu 25.04, che verrà rilasciata questo mese, includerà il supporto nativo per il formato JPEG-XL. Si tratta di un formato a cui si lavorava da tempo per la sua integrazione diretta nella distribuzione Linux, e ora, con il rilascio della nuova versione previsto per la prossima settimana, il processo verrà finalmente ultimato per rendere disponibile l’uso di questo particolare formato all’utenza.

Ubuntu 25.04 aggiunge il supporto predefinito al formato JPEG-XL

JPEG-XL, che verrà aggiunto su Ubuntu 24.04, è un formato di immagine moderno progettato per sostituire il classico JPEG, offrendo una compressione più efficiente e una qualità superiore. È stato sviluppato per combinare i vantaggi di formati come JPEG, PNG e GIF, supportando sia immagini con perdita di dati (lossy) che senza perdita (lossless). Funziona utilizzando algoritmi avanzati di compressione che riducono significativamente la dimensione dei file senza compromettere i dettagli visivi, rendendolo competitivo con formati come AVIF e WebP. Inoltre, supporta funzionalità avanzate come trasparenza, animazioni e una gamma di colori più ampia, adattandosi bene alle esigenze del web e della fotografia digitale. La sua efficienza deriva da tecniche come la codifica predittiva e la trasformata wavelet, che ottimizzano la gestione dei dati dell’immagine.

Dopo alcune eccezioni apportate al congelamento dello sviluppo di funzionalità approvate dagli sviluppatori, Ubuntu 25.04 offrirà il supporto nativo per JPEG-XL. Il formato rappresenta un notevole miglioramento rispetto al tradizionale JPEG, grazie a un’efficienza di compressione superiore e a prestazioni competitive rispetto ad alternative moderne come AVIF e WebP. Il suo sviluppo, nonché la diffusione, aveva tuttavia subito alcune battute d’arresto, come l’abbandono da parte di Google Chrome.

Nonostante ciò, come annunciato questa settimana da un ingegnere di Ubuntu, gli sforzi dell’ultimo minuto da parte degli sviluppatori hanno permesso di integrare JPEG-XL nell’ambiente desktop di Ubuntu 25.04. È inoltre già disponibile anche nelle versioni precedenti della distribuzione, tramite il pacchetto “jpeg-xl” che si trova nell’archivio Ubuntu Universe.