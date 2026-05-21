Apple ha bloccato frodi per oltre 2 miliardi nel 2025

Apple ha pubblicato alcuni dati relativi alle attività svolte per proteggere gli utenti dalle frodi e dalle app infette. Utilizzando la revisione umana e l’intelligenza artificiale, l’azienda di Cupertino ha bloccato transazioni fraudolente per oltre 2,2 miliardi di dollari e oltre 2 milioni di app nel 2025.

App Store è un luogo sicuro e affidabile

Apple evidenzia che i cybercriminali sfruttano tecniche sempre più evolute per ingannare gli utenti, tra cui l’uso di bot per creare account falsi, inviare spam, manipolare le classifiche o generare recensioni fasulle. I team che si occupano di sicurezza e controllo dell’attendibilità hanno rilevato diversi tentativi su larga scala di creare account fraudolenti. I sistemi di Apple hanno bloccato 1,1 miliardi di tentativi di creazione di account e disattivato altri 40,4 milioni di account per frode e abuso.

Sono stati inoltre chiusi 193.000 account sviluppatore per sospetti di frode e respinte oltre 138.000 richieste di iscrizione come developer. L’azienda di Cupertino ha individuato e bloccato 28.000 app illegittime contenenti malware, di pornografia e di gioco d’azzardo, oltre a versioni pirata di app legittime. Solo nell’ultimo mese, Apple ha anche impedito 2,9 milioni di tentativi di installazione o avvio di app distribuite illegalmente al di fuori di App Store o marketplace alternativi autorizzati.

Le frodi vengono attuate anche utilizzando recensioni false. Apple ha identificato e bloccato quasi 195 milioni di valutazioni e recensioni fraudolente prima che venissero pubblicate. Ha inoltre impedito a quasi 7.800 app ingannevoli di comparire nei risultati di ricerca e ad altre 11.500 app di apparire nelle classifiche dell’App Store.

Nel 2025 sono state bloccate transazioni fraudolente per oltre 2,2 miliardi di dollari e l’uso di oltre 5,4 milioni di carte di credito rubate per fare acquisti illeciti. Apple ha impedito inoltre la pubblicazione di oltre 2 milioni di app che non rispettavano le linee guida (funzionalità nascoste, cloni di altre app, violazioni della privacy).

Apple sottolinea che App Store è un luogo sicuro e affidabile. Un chiaro riferimento agli store di terze parti e ai metodi di pagamento alternativi “imposti” da alcune leggi, come il Digital Markets Act in Europa, che non offrono lo stesso livello di sicurezza e privacy.