Windows 11 21H2 e 22H2: fine del supporto

Il ciclo vitale delle versioni 21H2 e 22H2 di Windows 11 sta per giungere definitivamente al termine. L’aggiornamento di sicurezza che verrà pubblicato l’8 ottobre 2024, sarà l’ultimo destinato a queste due edizioni del sistema operativo. Da lì in avanti, senza il passaggio alla successiva 23H2 (o alla 24H2 che arriverà in autunno), i PC risulteranno esposti ai rischi legati alle vulnerabilità che non riceveranno fix correttivi. Vediamo quali sono, nel dettaglio, le tempistiche previste.

Fine del supporto per le versioni 21H2 e 22H2 di Windows 11

A renderlo noto è Microsoft, con un update apportato nella giornata di ieri a una pagina del supporto ufficiale, aggiungendo una nota relativa alle scadenze. Si legge Promemoria di 90 giorni: prossima data di fine manutenzione per alcune edizioni di Windows 11, versioni 21H2 e 22H2 .

Per essere più precisi, 21H2 ha già raggiunto lo status di End of Service lo scorso anno, per quanto riguarda le incarnazioni Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations. L’8 ottobre toccherà anche a quelle Enterprise, Education, IoT Enterprise ed Enterprise multi-session. Si tratta, lo ricordiamo, della prima edizione di Windows 11, rilasciata nell’ottobre 2021 al debutto del sistema operativo.

Come si può facilmente immaginare, per la 22H2 le scadenze sono fissate a distanza di un anno: stop agli aggiornamenti per Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations da ottobre 2024 e per Enterprise, Education, IoT Enterprise ed Enterprise multi-session dodici mesi più tardi. Qui sotto uno specchietto riepilogativo.

L’attuale 23H2 riceverà tutti gli update almeno fino al novembre 2025. Curiosamente, nonostante la 24H2 sia già ufficialmente disponibile sui Copilot+ PC, ancora non compare nella documentazione ufficiale di Microsoft.

In termini di market share, ricordiamo che Windows 11 è presente sul 30% circa dei PC in circolazione basati sul sistema operativo. Il predecessore Windows 10 continua a fare la voce grossa con il 66%, anche se in calo. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.